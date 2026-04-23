拒絕再爆冷！活塞第三節30比3大爆發退魔術、季後賽主場開胡

▲活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

本季在東區戰績一路長紅，順利以東區例行賽龍頭之姿挺進季後賽的底特律活塞，日前意外在季後賽首戰爆敗給從附加賽晉級的奧蘭多魔術，23日繼續在主場迎戰魔術，上半場雙方戰得難分難解，然而第三節魔術卻突然攻守大當機，讓活塞拉出一波30比3的狂暴攻勢，直接取得多達27分領先，也讓勝負直接底定，終場活塞以98比83擊敗魔術，在主場扳回一城。

魔術在本次附加賽一路跌跌撞撞，雖然首戰不敵費城七六人，但在對上夏洛特黃蜂之戰展現霸氣，大比分贏球搭上季後賽末班車，以東區第8種子順利晉級，反觀活塞則是以逸待勞，雖然王牌球星康寧漢在例行賽尾聲因「肺部塌陷」（氣胸）缺陣11場，但活塞仍拿下「單季60勝」，順利重返季後賽，然而康寧漢（Cade Cunningham）季後賽首戰就豪取39分，但最後活塞卻爆冷敗給魔術，季後賽首戰就在主場吞敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而相隔一日雙方再戰，康寧漢延續前一役的好手感，開賽就率領球隊拉出5比0攻勢，不過魔術在布萊克（Anthony Black）帶領下很快就找到進攻節奏，很快從後來居上，一度以21比20逆轉超前，但活塞靠著史都華（Isaiah Stewart）反手上籃，加上赫爾特（Kevin Huerter）的三分球，在首節打完取得25比21領先。次節雙方還是戰得難分難解，但魔術外線發威，薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）三分球，幫助魔術在上半場打完追成46比46平手。

然而下半場開打後，場上卻突然風雲變色，哈里斯（Tobias Harris）、康寧漢率隊開火，活塞點點開花拉出一波30比3的狂暴攻勢，直接以76比49、27分領先，薩格斯此時跳出來幫助球隊止血，達席爾瓦（Tristan da Silva）

也在外線得手，然而活塞單節打出38比16的比分，在第三節打完就以22分遙遙領先。

最末節魔術還是試圖追分，只是眼看在剩下3分鐘時還有將近20分差距，還是無奈撤下主力，由替補上陣，在理查森（Jason Richardson）命中三分球後，追到剩下14分差距，但時間已經完全不夠，最終活塞就以98比83擊敗魔術，成功在主場扳回一城。