快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

▲ 樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約，因涉及無照酒駕事件，球團重申零容忍立場。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今公告，針對球員李育朋於4月19日涉及無照酒駕肇事一案，已依據雙方合約相關規定正式終止合約。球團強調，對於事件所造成的社會影響深感遺憾，並向球迷及社會大眾致上誠摯歉意。

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球團表示，一向對酒駕等違法行為採取零容忍立場，此次依規定做出處分，盼維護球隊紀律與職棒形象。未來除持續邀請第三方專業機構，定期舉辦包含法治教育在內的相關講座，強化球員觀念外，也將進一步擴大至全體員工進行宣導與訓練，全面提升內部紀律與法治意識。

樂天桃猿強調，將持續檢討並強化管理機制，避免類似事件再度發生。

李育朋為2025年中華職棒季中選秀會中，由樂天桃猿以第4指名選進的新秀，簽約金為新台幣250萬元，另附帶最高75萬元激勵獎金，2026年月薪為7萬元，原被視為球隊培養中的潛力戰力。

這並不是樂天桃猿選手酒駕遭開除首例，上一位因酒駕遭到解約的球員為邱丹。他於2024年6月因酒駕自撞事故遭警方送辦，球團隔日即宣布解約，之後進入讓渡程序但未獲球隊吸收，最終轉為自由球員轉往業餘發展。

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