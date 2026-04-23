運動雲

>

馬刺強森奪年度最佳第六人　溫班亞瑪盛讚：他是球隊靈魂

▲Keldon Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

▲Keldon Johnson。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

NBA今（23日）公布年度最佳第六人獎項，聖安東尼奧馬刺強森（Keldon Johnson）成功獲獎，成為隊史繼吉諾比利（Manu Ginobili）之後，第2位拿下此獎的球員。

他本季以替補身分攻下1081分，不僅寫下馬刺隊史單季替補得分破千首見紀錄，該數據也高居全聯盟第2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

強森是在兩個賽季前接受球隊安排、改從板凳出發，如今終於開花結果；他在獲獎後受訪表示，「我想成為聖安東尼奧特別的一部分，我知道若要真正成為對球隊最有幫助的球員，從替補出發可能是最適合我的方式。」

「剛開始的確很難，我必須控制自己的自尊，把球隊擺在第一位，做到之後，一切就沒有極限了，」談到這座獎項時，強森情緒激動，「這讓我有點情緒湧上來，這是很重大的成就；像這樣的獎項，背後需要投入非常多努力。」

回顧角色轉變，強森在2022-23賽季仍是馬刺主力得分手，當季場均22分創下生涯新高，帶領戰績22勝60敗的馬刺。

之後某天早晨，他在達拉斯參加球隊會議前，與時任總教練波波維奇（Gregg Popovich）會談，並被告知球隊將安排他改任替補；事實上，在生涯前4個賽季，他總計先發了205場比賽。

對於這樣的轉變，他說得相當坦然，「我先發了很長一段時間，現在輪到我從板凳出發了，我就是持續去分析比賽，從替補上場，然後上去做好自己的工作。」

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前才剛拿下年度最佳防守球員，他也公開力挺隊友，直言強森是球隊最無私的存在，「以我的看法，從數據和上場時間來看，他是這支球隊犧牲最多的人；但他也是全隊最閃耀的人，因為他就是這支球隊的靈魂，不管一天中的什麼時候，他都能帶來能量，他值得拿下年度最佳第六人。」

強森本季例行賽共有13場替補至少攻下20分，追平隊史單季第3多紀錄，也是自吉諾比利2006-07賽季以來最多。

他在替補球員中，總籃板303個、罰球命中154球、罰球出手194次及正負值+3.9都名列前5，兩分球命中率60%更寫下生涯最佳。

總教練強森（Mitch Johnson）也高度肯定這名愛將的付出，「你在場上到處都看得到，他總是整個人撲倒在地；他每一場比賽都願意讓自己的身體承受風險，只為了讓球隊變得更好。」

「他是這支球隊的核心與靈魂。我們有很多個性鮮明的球員，也有球隊門面，但那個傢伙才是真正的核心與靈魂。只要你看我們夠久，就會明白這一點。」

關鍵字： NBA、馬刺、最佳第六人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

大谷6局好投白搭、連續上壘中斷！道奇0：3本季首吞完封敗

大谷6局好投白搭、連續上壘中斷！道奇0：3本季首吞完封敗

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

【為閃小黃出事】機車騎士打滑撞冰箱　重摔腿斷送醫

熱門新聞

快訊／去年第4輪指名新秀李育朋涉無照酒駕　樂天桃猿火速開除

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

李灝宇未先發提早6小時到球場　持續加練今板凳待命

大谷翔平二刀流回歸！「1棒投手」登場　挑戰54場連續上壘

前味全龍教練尼爾托心臟病過世　球團悼念：精神長留隊史

MLB官方YT也剪鄧愷威！　開季1.65防禦率成太空人最大亮點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

2陳致嘉誤判釀失分！隊友、洪總都傻眼

3李灝宇未先發仍提早6小時到球場

4大谷二刀流回歸！挑戰54場連續上壘

5MLB官方YT也剪鄧愷威！

最新新聞

1大谷上壘紀錄停在53場　坦言不在意

2雷霆G2再壓制太陽！SGA轟37分領軍

3村上又炸！5連轟再刷日本最速10轟

4大谷好投白搭斷連續上壘 道奇遭完封

5前味全龍教練尼爾托心臟病過世

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

大比分仍派林凱威！　葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

徐若熙「一進來」就開轟！　劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

【不理就是不理】馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

【超危險】國1特斯拉驚見「人體行李」！　2男躺後車廂露腿一路晃

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366