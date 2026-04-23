馬刺強森奪年度最佳第六人　溫班亞瑪盛讚：他是球隊靈魂

▲Keldon Johnson。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

NBA今（23日）公布年度最佳第六人獎項，聖安東尼奧馬刺強森（Keldon Johnson）成功獲獎，成為隊史繼吉諾比利（Manu Ginobili）之後，第2位拿下此獎的球員。

他本季以替補身分攻下1081分，不僅寫下馬刺隊史單季替補得分破千首見紀錄，該數據也高居全聯盟第2。

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強森是在兩個賽季前接受球隊安排、改從板凳出發，如今終於開花結果；他在獲獎後受訪表示，「我想成為聖安東尼奧特別的一部分，我知道若要真正成為對球隊最有幫助的球員，從替補出發可能是最適合我的方式。」

「剛開始的確很難，我必須控制自己的自尊，把球隊擺在第一位，做到之後，一切就沒有極限了，」談到這座獎項時，強森情緒激動，「這讓我有點情緒湧上來，這是很重大的成就；像這樣的獎項，背後需要投入非常多努力。」

回顧角色轉變，強森在2022-23賽季仍是馬刺主力得分手，當季場均22分創下生涯新高，帶領戰績22勝60敗的馬刺。

之後某天早晨，他在達拉斯參加球隊會議前，與時任總教練波波維奇（Gregg Popovich）會談，並被告知球隊將安排他改任替補；事實上，在生涯前4個賽季，他總計先發了205場比賽。

對於這樣的轉變，他說得相當坦然，「我先發了很長一段時間，現在輪到我從板凳出發了，我就是持續去分析比賽，從替補上場，然後上去做好自己的工作。」

馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前才剛拿下年度最佳防守球員，他也公開力挺隊友，直言強森是球隊最無私的存在，「以我的看法，從數據和上場時間來看，他是這支球隊犧牲最多的人；但他也是全隊最閃耀的人，因為他就是這支球隊的靈魂，不管一天中的什麼時候，他都能帶來能量，他值得拿下年度最佳第六人。」

強森本季例行賽共有13場替補至少攻下20分，追平隊史單季第3多紀錄，也是自吉諾比利2006-07賽季以來最多。

他在替補球員中，總籃板303個、罰球命中154球、罰球出手194次及正負值+3.9都名列前5，兩分球命中率60%更寫下生涯最佳。

總教練強森（Mitch Johnson）也高度肯定這名愛將的付出，「你在場上到處都看得到，他總是整個人撲倒在地；他每一場比賽都願意讓自己的身體承受風險，只為了讓球隊變得更好。」

「他是這支球隊的核心與靈魂。我們有很多個性鮮明的球員，也有球隊門面，但那個傢伙才是真正的核心與靈魂。只要你看我們夠久，就會明白這一點。」