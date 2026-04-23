李灝宇未先發！　老虎靠雙轟擊退釀酒人摘勝

▲托克森（Spencer Torkelson）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎23日主場續戰密爾瓦基釀酒人，台灣強打李灝宇此役未先發上陣，不過老虎靠托克森（Spencer Torkelson）、卡本特（Kerry Carpenter）雙轟加持外加先發投手麥茲（Casey Mize）6局失1分好投，終場就以5比2擊敗釀酒人，收下勝利。

3局上客隊釀酒人率先發難，兩出局後開路先鋒圖朗（Brice Turang）安打並盜上二壘，緊接著下一棒康崔拉斯（William Contreras）把握機會敲出適時一擊，助隊1比0先馳得點。

主場老虎沒有讓落後氣氛延續太久，4局下托克森逮中派崔克（Chad Patrick）95英哩紅中伸卡球，一棒扛出左外野大牆形成超前兩分砲，老虎2比1領先。

5局下老虎軍團攻勢再起，巴耶茲（Javier Báez）先敲安，接著陣中頭號新秀游擊手麥戈尼格（Kevin McGonigle）與基斯（Colt Keith）都擊出打點安打，老虎將領先優勢擴大至4比1。

今天老虎由麥茲掛帥先發，他此役主投6局耗費88球僅被敲3安，送出7次三振3次保送丟掉1分，延續上一場好表現；第7局芬尼根（Kyle Finnegan）接手後化解得點圈有人危機，安全下庄。

沉寂許久的釀酒人打線在8局上有所回應，鮑爾斯（Jake Bauers）在兩出局二壘有人時擊出中外野安打，幫助球隊2比4追近分差；不過下個半局老虎卡本特挹注陽春砲，老虎最終就以5比2擊敗釀酒人，收下勝利。