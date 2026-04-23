運動雲

>

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

▲▼鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在先發輪值傷兵不斷的情況下，休士頓太空人開始將目光轉向內部戰力，其中台灣投手鄧愷威成為關注焦點。總管D.布朗（Dana Brown）證實，球隊正討論讓他轉任先發的可能性。

太空人本季開局不順，多名主力先發投手接連進入傷兵名單，包括H.布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）以及今井達也，讓輪值深度面臨考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

D.布朗週三接受《SportsTalk 790 AM》節目訪問時提到，球隊在這段困難時期中，鄧愷威的表現為輪值帶來幫助，甚至可能考慮讓他轉任先發。

D.布朗表示：「我們確實有在討論讓他先發的可能性。他過去本來就是先發投手，之前投了2.2局非常有品質的內容，幫助球隊穩住局面……他確實為我們挺身而出。」

鄧愷威目前出賽10場，防禦率1.65。如果太空人決定讓他轉任先發，據美媒推測，相關規劃可能在近期就會有進一步動作。

至於王牌投手H.布朗的復出時程，球團預估若一切順利，最快可在6月初至中旬回歸。總管強調，儘管目前戰績不理想，但仍相信球隊能逐步找回狀態，「等到主力回來，我們還是有能力競爭。」

不過，將鄧愷威轉往先發的構想，在太空人球迷間引發反彈。多數聲音認為，現階段牛棚已經戰力吃緊，「讓表現最穩的投手離開牛棚」恐雪上加霜。有球迷直言，「就讓他待在牛棚，他現在在那裡投得很好」，也有人質疑球團決策，「這樣只會把原本穩定的投手也搞亂。」

另有球迷指出，球隊真正問題在於先發輪值深度不足，「與其動他，不如去補強先發，或從小聯盟拉人上來。」甚至有人建議折衷方案，可考慮讓鄧愷威擔任「開局投手（opener）」，而非直接轉任先發。

▲太空人布朗（Hunter Brown）繳出7局無失分的好投，送出九次三振，無保送。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人布朗（Hunter Brown）（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 鄧愷威太空人先發投手輪值傷兵美職MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

2026年三亞亞洲沙灘運動會開幕！中華隊68人出席、第40順位進場

2026年三亞亞洲沙灘運動會開幕！中華隊68人出席、第40順位進場

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

王勝偉最老代打轟笑喊：油箱很滿很滿很滿很滿！

王勝偉最老代打轟笑喊：油箱很滿很滿很滿很滿！

王彥程5局失3分再敗投　韓華全場僅1安遭澳洲左投封鎖吞2連敗

王彥程5局失3分再敗投　韓華全場僅1安遭澳洲左投封鎖吞2連敗

牛棚準備慢一步釀5失分　後藤扛責：是我要說抱歉

牛棚準備慢一步釀5失分　後藤扛責：是我要說抱歉

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

熱門新聞

陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭

宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！

2026年三亞亞洲沙灘運動會開幕！中華隊68人出席、第40順位進場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳致嘉誤判釀失分！隊友、洪總都傻眼

2後勁先發最慘一役！味全龍獨居龍頭

3兄弟7局6分大局逆轉　銳力獅好投成空

4鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實

5劉家翔首勝要和室友吃海底撈：我請客

最新新聞

1李灝宇未先發！老虎擊退釀酒人

2MLB官方YT也剪鄧愷威！

3大谷二刀流回歸！挑戰54場連續上壘

4李灝宇未先發仍提早6小時到球場

5鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

大比分仍派林凱威！　葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

徐若熙「一進來」就開轟！　劉基鴻又險打到帳篷：領隊叫我盡量打

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

【超危險】國1特斯拉驚見「人體行李」！　2男躺後車廂露腿一路晃

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

【社會的洗禮】兒子玩玩具被媽「身高壓制」　輸到倒地痛哭XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366