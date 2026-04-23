鄧愷威有望轉任先發！太空人總管證實內部討論中

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

在先發輪值傷兵不斷的情況下，休士頓太空人開始將目光轉向內部戰力，其中台灣投手鄧愷威成為關注焦點。總管D.布朗（Dana Brown）證實，球隊正討論讓他轉任先發的可能性。

太空人本季開局不順，多名主力先發投手接連進入傷兵名單，包括H.布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）以及今井達也，讓輪值深度面臨考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

D.布朗週三接受《SportsTalk 790 AM》節目訪問時提到，球隊在這段困難時期中，鄧愷威的表現為輪值帶來幫助，甚至可能考慮讓他轉任先發。

D.布朗表示：「我們確實有在討論讓他先發的可能性。他過去本來就是先發投手，之前投了2.2局非常有品質的內容，幫助球隊穩住局面……他確實為我們挺身而出。」

鄧愷威目前出賽10場，防禦率1.65。如果太空人決定讓他轉任先發，據美媒推測，相關規劃可能在近期就會有進一步動作。

至於王牌投手H.布朗的復出時程，球團預估若一切順利，最快可在6月初至中旬回歸。總管強調，儘管目前戰績不理想，但仍相信球隊能逐步找回狀態，「等到主力回來，我們還是有能力競爭。」

不過，將鄧愷威轉往先發的構想，在太空人球迷間引發反彈。多數聲音認為，現階段牛棚已經戰力吃緊，「讓表現最穩的投手離開牛棚」恐雪上加霜。有球迷直言，「就讓他待在牛棚，他現在在那裡投得很好」，也有人質疑球團決策，「這樣只會把原本穩定的投手也搞亂。」

另有球迷指出，球隊真正問題在於先發輪值深度不足，「與其動他，不如去補強先發，或從小聯盟拉人上來。」甚至有人建議折衷方案，可考慮讓鄧愷威擔任「開局投手（opener）」，而非直接轉任先發。

▲太空人布朗（Hunter Brown）（圖／達志影像／美聯社）