陳致嘉竟誤判未觸殺釀失分！隊友看傻眼　洪總下局立刻換人

體育中心／綜合報導

台鋼雄鷹昨與味全龍之戰出現罕見守備瑕疵，捕手陳致嘉在首局因誤判壘上情況，未執行觸殺動作，讓對手兵不血刃攻下分數。這個關鍵失誤不僅讓教練團當場傻眼，也成為比賽早早失控的轉捩點。

此役1局上，味全龍打線一開始就展開猛攻，單局打了10人次，郭天信、劉基鴻、李凱威、王順和與張政禹接連敲安，朱育賢選到四壞保送，迅速形成攻勢。

關鍵出現在一出局二、三壘有人時，林辰勳擊出內野滾地球，台鋼二壘手曾昱磬果斷選擇傳本壘，球路精準落在可觸殺的位置。不過捕手陳致嘉接球後僅踩著本壘，未進一步伸手觸殺跑者王順和，形成野手選擇，讓龍隊輕鬆跑回1分。

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從慢動作畫面來看，這球並非強迫進壘狀態，只要捕手順勢下拉手套完成觸殺，極有機會抓到出局數。但陳致嘉疑似忘記並非滿壘局面，未做任何觸殺動作，讓原本有機會止血的守備變成失分關鍵。

這個狀況讓場上隊友一度愣住，曾昱磬在完成傳球後出現困惑反應，總教練洪一中則在場邊露出無奈苦笑。最終在該局結束後不久，洪總於2局上直接更換捕手，由吳柏萱接替蹲捕。

此役為本季中職在嘉義市球場首場例行賽，味全龍火力全開，首局靠連續安打與對手守備瑕疵一口氣攻下5分奠定勝基。

台鋼先發洋投後勁此役遭龍隊打線壓制，僅投4.2局就失掉8分退場，龍隊隨後持續擴大領先，終場以8比0擊敗台鋼雄鷹，以11勝5敗獨居龍頭寶座。





▲ 陳致嘉未觸殺釀失分，曾昱磬完成傳球一臉錯愕 。（圖／截自CPBL.TV）