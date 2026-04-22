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2026年三亞亞洲沙灘運動會開幕！中華隊68人出席、第40順位進場

▲三亞亞沙運開幕。（圖／中華奧會提供）

▲三亞亞沙運開幕。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，今天（22日）晚間8點舉行開幕典禮，中華代表團在第40順位出場，由龍舟選手菈后.苡婭、3x3籃球選手張俊生掌中華奧會會旗率領代表團進場，宣告賽事正式揭開序幕。

開幕典禮於亞沙公園舉行，呼應沙灘運動會特色，舞台設置於海岸線上，以海天一線的景觀，作為開幕典禮最大特點。表演節目包含中華文化及海洋風情，也融入海南島當地特色，同時也兼具現代、前衛等各類元素。

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中華代表團共68人出席開幕典禮，包括總領隊王景成，3x3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、沙灘排球代表隊教練、選手及代表團行政等。

▲中華代表團總領隊王景成、3x3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、沙灘排球代表隊教練、選手等68位出席開幕典禮。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團總領隊王景成、3x3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、沙灘排球代表隊教練、選手等68位出席開幕典禮。（圖／中華奧會提供）

中華奧會主席蔡家福也隨同代表團前往開幕典禮現場，並於貴賓席上觀禮。賽前期間主席持續關注代表團整體備戰狀況，提供選手最完善的參賽環境。期盼讓代表團能以最佳狀態迎戰，在國際舞台上專注發揮、享受比賽，爭取優異成績。

代表團總領隊王景成表示，中華代表團此次共參加10個競賽種類，期許明天賽程陸續展開後，選手在各自的項目奮戰，努力奪得佳績。

帆船選手李心平，是本次代表團最年輕選手，年僅14歲，並是第一次參加國際賽開幕典禮，她說之前參與其他國際賽也有開幕典禮，但沒有這麼隆重的儀式。李心平指出，開幕典禮可以看到很多不同的人，很多厲害的選手，然後跟著大家一起進場，以及看著大家進場，感覺蠻開心的。

中華代表團明（23）日開始將陸續有選手登場，出賽項目包含鐵人水陸兩項、沙灘卡巴迪、帆船以及沙灘排球。

▲男女子掌旗官龍舟選手菈后.苡婭、3x3籃球選手張俊生。（圖／中華奧會提供）

▲男女子掌旗官龍舟選手菈后.苡婭、3x3籃球選手張俊生。（圖／中華奧會提供）
 

關鍵字： 三亞亞沙運中華代表團開幕典禮帆船選手國際賽

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