後勁罕見一局爆吞先發最慘一役！味全龍8比0完封雄鷹獨居龍頭





▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍22日火力大爆發，開局就重擊台鋼雄鷹王牌後勁，首局靠著密集安打串聯加上保送，一口氣攻下5分奠定勝基，終場以8比0完封對手，拿下3連勝，同時超車雄鷹、獨居戰績榜首。

龍隊此役全場掃出13支安打，追平本季單場第2多紀錄，除第2棒朱育賢與第4棒陳子豪外，其餘打者皆有安打表現，其中後段棒次火力最為集中，5至9棒合力貢獻10安。李凱威繳出雙安，張政禹、林辰勳各敲3安，兩人同樣進帳2分打點，成為攻勢關鍵。

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比賽一開始龍隊就掌握節奏，郭天信首打席安打開路後，朱育賢選到四壞保送，劉基鴻適時安打率先破蛋，隨後李凱威、王順和、張政禹接連敲安擴大比分，加上林辰勳野手選擇再添分數，單局灌進5分迅速拉開差距。

3局上再靠李凱威長打帶動攻勢，張政禹補上安打、曾聖安高飛犧牲打進帳分數，比分擴大至7比0；5局上張政禹二壘安打再掀攻勢，林辰勳補刀送回1分，將領先推進至8分差。

投手方面，魔神龍迎來轉戰味全後第2場先發，主投5局用93球僅被敲3安，送出9次三振、1次保送，沒有失分，拿下轉隊後首勝。牛棚由呂偉晟、王伯洋、李超與吳君奕各守1局，全數無失分，聯手完成本季第3場完封勝。

反觀台鋼雄鷹，先發投手後勁狀況不理想，僅投4.2局就用掉111球，被敲10安、失8分，雖有3次三振，仍無法壓制龍隊攻勢，吞下轉任先發後最慘一役。





▲張政禹 。（圖／味全龍提供）