劉家翔奪首勝想起和曾家輝的話　賽後直奔海底撈：今天我請客！





▲劉家翔 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿22日以4比2擊敗富邦悍將，先發投手劉家翔迎來本季初登板，就繳出5局失1分（非責失）的好投，拿下生涯首勝。他賽後笑說，看到「室友」曾家輝本季在一軍獲得重用，多少受到刺激，如今輪到自己在一軍有好表現，也決定帶著首勝去吃海底撈慶祝，「今天我請客！」

劉家翔此役僅用51球完成5局任務，控球與節奏掌握到位。他透露，教練團原本就設定讓他在「好的節奏」中結束比賽，為後續出賽鋪路，「這是今年第一場，希望在好的地方收尾，對之後比較有幫助。」

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22歲的劉家翔在2022年選秀第3輪加盟桃猿，過去兩季一軍僅有零星出賽機會。他坦言一路走來起伏不小，但今年逐漸找到節奏，「從進來到現在起起伏伏比較大，但今年有比較穩定，這一勝算是對自己的肯定。」

談到遲來的首勝，他表示並未刻意強求，「之前其實有機會，但沒有把握住，我沒有特別去想一定要拿首勝，就是把每一場該做的工作做好。」他直言，在競爭激烈的職業環境中，成績才是立足關鍵，「職業汰換率很快，還是要把表現投出來。」

隊內競爭同樣帶來推力。劉家翔提到，與曾家輝同住一間宿舍，兩人平時會互相討論投球內容，「看到他今年投得不錯，也會想說什麼時候輪到我。」他笑說，彼此會直接點出問題、交換想法，「他看到我不好的地方會跟我講，我也會跟他分享我的觀察。」

有趣的是，記者問及，曾家輝有分享較為印象深刻的內容嗎？劉家翔想了想，「沒有耶！但他昨天就突然說他想吃海底撈。」如今劉家翔將帶著首勝赴約，他笑說，「我今天請客沒關係！」這場慶功應該只有兩人同行，「我們宿舍住比較遠，就我們兩個去吃。」

對於這場關鍵一勝，劉家翔特別感謝投手教練川岸強長期以來的指導與關注，「從我剛進來就一直看著我，這一勝也算是對他的回報。」

桃猿總教練曾豪駒賽後同樣給予高度肯定，直言劉家翔「好球率高，直球、變化球控制都很好」，並指出球隊在第5局觀察到球威略有下滑後決定換投，「這是他等了4年的第一場勝利，讓學長們一起幫他拿下來，先有好的開始。」