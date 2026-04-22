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曾豪駒肯定劉家翔好投！將放進輪值　讚王勝偉「薑是老的辣」

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天以4比2擊敗富邦悍將，總教練曾豪駒賽後談到先發投手劉家翔表現，給予高度肯定。劉家翔此役主投5局僅用51球，被敲3安打、失1分（非責失），送出2次三振，展現優異控球與節奏掌握能力。

曾豪駒表示，「表現非常棒，好球率非常高，不管是直球或變化球，其實都控制得非常好，也幫球隊吃下局數。」他也指出，雖然用球數相當精簡，但第5局觀察到球威與控制略有下滑，因此選擇提前換投，「這是他等了4年的第一場勝利，（後面）就是所有的學長都幫他拿下勝利，先讓他有一個好的開始，再去慢慢去設定他整個出賽的一個感覺。」

談到後續輪值安排，曾豪駒表示目前仍會持續觀察，「目前看是（會在輪值），當然他還是要先把自己準備好。我相信今天好的投球內容，會帶動他後續出賽的感覺。」

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另外，對於富邦悍將老將王勝偉8局上代打開轟、以42歲21天寫下史上最老代打全壘打紀錄，曾豪駒直言「薑還是老的辣！」他表示，「很難得，在這麼資深的年紀還有辦法這樣去做。不管是勝偉、小胖（林泓育）或是智平，都可以成為年輕選手的榜樣，也希望年輕球員多去學習學長在球場上面對比賽的方式。」

▲劉子杰、劉家翔 。（圖／樂天桃猿提供）

▲劉家翔 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 桃猿劉家翔曾豪駒王勝偉富邦悍將影音

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