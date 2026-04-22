宋晟睿3分砲領軍！兄弟6分大局7比2逆轉　本季首次連勝

▲宋晟睿 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今（22日）對戰中信兄弟，新洋投銳力獅一軍初登板展現壓制力，前5局投出15上15下的完全內容，6局僅被敲1安無失分退場。不過兄弟在7局上把握換投契機，單局猛攻6分逆轉戰局，終場以7比2擊敗統一獅，拿下本季首次連勝。



統一獅開賽率先發動攻勢，林子豪敲出二壘安打開路，隨後潘傑楷適時安打送回先馳得點。4局下朱迦恩再補上一發右外野陽春砲，幫助球隊將領先擴大至2比0。

此役最大亮點在於統一獅新洋投銳力獅的表現，他前5局完全壓制兄弟打線，未讓任何打者上壘，直到6局上才被李聖裕敲出全場首安，結束完全比賽機會。銳力獅該局穩住陣腳，最終完成6局投球，僅被敲1安、送出5次三振，無失分退場。

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比賽轉折出現在7局上，統一獅換投後局勢急轉直下。兄弟由岳政華、黃韋盛連續安打展開攻勢先追回1分，隨後王政順安打追平比數，高宇杰再補上一棒安打取得超前。攻勢持續延燒，宋晟睿一棒轟出3分砲，兄弟單局狂攻6分，一舉逆轉戰局。

兄弟先發投手羅戈此役主投6局失2分，繳出穩定內容，在打線火力支援下順利拿下勝投。8局上王政順適時安打，兄弟再添保險分，最終以7比2帶走勝利。

▲羅戈 。（圖／中信兄弟提供）