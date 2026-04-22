王勝偉最老代打轟笑喊：油箱很滿很滿很滿很滿！

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將老將王勝偉22日在8局上代打開轟，以42歲21天寫下中華職棒史上最年長代打全壘打紀錄。賽後笑喊：「我電很滿很滿！」，不過他透過記者才得知自己超越高國慶，當場驚呼：「國慶學長不好意思餒，可能還有機會再堆高！」

王勝偉此役把握難得代打機會，鎖定第一球果斷出擊，一棒轟出關鍵全壘打。他透露，賽前教練曾開玩笑問他「還有沒有電」，他當下直接點頭回應「電很滿、很滿」，還比手勢強調狀態充足，也為這一轟埋下伏筆。

談到代打策略，他表示曾向總教練後藤光尊請益，「他說代打很困難，機會也很少，所以要更積極，設定好位置就要提早攻擊。」

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▲王勝偉 。（圖／富邦悍將提供）

面對本季狀況穩定的陳冠宇時，他沒有多做猶豫，選擇第一球就出手，成功掌握機會，「我知道他今年狀況很好，速度、準度都很好，有很多球可以積極攻擊，不想讓他太快取得兩好球。」

直到賽後受訪，王勝偉才從記者口中得知，這一轟已讓他刷新「最年長代打全壘打」紀錄，他一臉驚訝反問：「我刷新這個紀錄喔？」確認原紀錄保持人是高國慶（41歲）時，他忍不住笑說：「國慶學長，不好意思呢！可能還有機會再推高……啊沒有啦。」

對於能在42歲仍於關鍵時刻建功，王勝偉強調並未特別追求紀錄，「能在球場上拚戰，把經驗分享給年輕球員比較重要。」他也鼓勵後輩把握每次機會，從比賽中累積經驗、建立自信。

王勝偉賽後一出來受訪就活力滿滿，一見到記者就大喊：「一擊Pizza！」隨後笑著解釋，「沒有啦因為岱安今天喊聲一擊必殺，結果喊到後面，邦力多聽成Pizza，自己加詞。」