郵輪、貨櫃屋非亞運住宿唯一選擇！運動部預租3間村外飯店

▲運動部部長李洋考察名古屋亞運村外飯店。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

運動部與國訓中心為因應2026年名古屋亞運，近期組成參訪團前往當地，22日實地勘查自行預訂的3家營外飯店，作為選手住宿備援選項，依目前規劃，這3家飯店合計可在需要時提供91間房，讓選手有更多彈性選擇，也降低對郵輪或貨櫃屋住宿的適應壓力。

2026名古屋亞運將於9月19日登場，由於這次賽場涵蓋名古屋市、愛知縣及縣外地區，游泳、跳水、馬術等賽事部分也是在東京舉行，住宿點也相對分散，因此籌備委員會此次未興建傳統選手村，而是改以飯店、郵輪與組合式貨櫃屋混合使用，提供各國代表隊與團本部入住，針對場地較偏遠或位於郊區的比賽項目，也安排選手直接住在鄰近賽場的飯店，減少長途通勤造成的負擔。

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考量部分選手可能不習慣郵輪或貨櫃屋生活，運動部提前布局營外飯店方案，一共訂了3家飯店，其中A、B兩家飯店位於同一區域，分別提供20間與47間房，不論房型皆規劃為一人一室；C飯店則為新落成館舍，預計6月初開幕，運動部採包棟方式預訂24間房，館內設有餐廳、桑拿與交誼空間，整體機能相對完善。

▲運動部部長李洋與中華奧會秘書長徐孝慈討論飯店配置。（圖／中華奧會提供）

運動部常務次長洪志昌表示，目前先完成飯店預訂，後續仍需等待籌委會正式分配郵輪與貨櫃屋的數量，才能進一步討論各類住宿的實際運用方式，未來也將讓選手依個人需求選擇，像是身材較高、易暈船或對居住環境較敏感者，皆可優先安排入住飯店。

▲▼名古屋亞運村外飯店。（圖／中華奧會提供）