王勝偉最老代打轟成空響！劉家翔好投率猿4比2勝悍將





▲劉家翔 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將與樂天桃猿此役打完前5局，戰局由桃猿掌握，陳晨威二度敲安都帶有打點，王勝偉8局代打，第一球就攻擊，直接把球扛出牆，不過桃猿終場仍順利守住勝利，以4比2擊敗悍將，取得2連勝。



桃猿在前兩局就率先發動攻勢，1局下由陳晨威敲出中外野安打送回何品室融先馳得點；2局下再靠馬傑森適時安打與宋嘉翔高飛犧牲打，單局進帳2分，取得3比0領先。

悍將3局上追回1分，戴培峰、王念好串聯攻勢後，葉子霆擊出內野滾地球形成雙殺，但仍送回1分，將比分追成1比3。

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不過桃猿5局下再度擴大領先，林子偉觸身球上壘後，陳晨威再敲安打帶有打點，將比分改寫為4比1。

投手表現方面，桃猿先發劉家翔主投5局僅被敲3安打、失1分且非責失，另有2次三振，壓制力十足，本季首度先發就拿下勝投。



8局上，桃猿換上陣中牛棚主力陳冠宇，被王勝偉擊出全壘打，也是本季首度挨轟失分，防禦率0破功。

王勝偉以代打身分開轟，寫下聯盟新紀錄，以42年21天成為中職史上「最老代打全壘打」球員。

原紀錄由統一7-ELEVEn獅老將高國慶所保持，他在2020年9月30日對戰中信兄弟時，以41年292天之齡代打開轟，如今這項紀錄正式被改寫。



9局下，朱承洋登板關門，1出局後雖被范國宸安打，但接連解決2人次，關門成功。







▲劉子杰 。（圖／樂天桃猿提供）