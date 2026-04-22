王彥程5局失3分再敗投　韓華全場僅1安遭澳洲左投封鎖吞2連敗

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程22日先發對戰LG雙子，生涯在韓職首度挨轟，主投5局用93球，被敲6安打，奪3次三振、3次保送，失3分。韓華鷹最終以0比3落敗，苦吞2連敗，王彥程也連兩戰敗投，目前防禦率2.15，隊內先發輪值僅次於柳賢振的1.50。

王彥程首局先投出保送，隨後連抓2個出局數，再與文保景纏鬥11球，最快球速達149公里，最終以滑球引誘揮空三振。對決過程中，文保景多次將球破壞成界外，王彥程還在投手丘比讚向他示意。

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2局下王彥程先保送吳智煥，隨後製造滾地球，雖未能完成雙殺，打者靠野手選擇上壘，接著三振韓國經典賽主戰捕手朴東原。兩出局後遭宋燦義轟出兩分砲，這是他在韓職生涯首度挨轟，讓LG雙子先馳得點。不過他未受影響，仍以三振穩住局面。

3局下王彥程遭到朴海旻、文聖珠連續安打，隨後三振洋砲迪恩（Austin Dean），再對決難纏的文保景，最後飆出三振，加上朴海旻盜三壘失敗，順利化解危機。

4局下他再保送吳智煥，接著被朴東原敲出安打，回傳球觸殺跑者，經重播挑戰確認兩名跑者皆出局，讓王彥程順利脫困。

5局下王彥程再被宋燦義敲安，對手短打推進後，他用直球讓朴海旻揮棒過半遭三振（本場第3K），隨後被文聖珠擊出左外野二壘安打再失1分。

韓華鷹打線遭澳洲左投拉威爾斯（Alex Wells）徹底封鎖，他先發8局僅被敲1安打，送出7次三振，投84球僅1次保送。LG守護者劉泳澯9局登板，演出3上3下，繼前一戰寫下開季最速10次救援成功後，此戰再度穩守勝利。韓華全場僅敲1安，攻守無法串聯，最終吞下2連敗。

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）