牛棚準備慢一步釀5失分　後藤扛責：是我要說抱歉

▲ 陳品宏前6局壓制對手無失分，7局續投遭桃猿單局灌進5分逆轉戰局，總教練後藤光尊坦言調度準備不足 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將昨對樂天桃猿之戰，7局下成為勝負分水嶺，陳品宏續投但接連被敲安，包括遭擊出一發3分砲，桃猿單局灌進5分終場以6比1逆轉戰局。總教練後藤光尊今賽前坦言，這一局關鍵並不在投手，而是自身調度出現問題，「是我要說抱歉。」

陳品宏當時投完6局用球數不到70球，且完全壓制桃猿未失分。7局下，教練團更換林岱安蹲捕，陳品宏續留場上，不過一開始就被敲安、再挨長打形成得點圈危機，隨後遭代打李勛傑轟出3分砲，一棒改寫比數。攻勢並未就此停止，桃猿再靠安打、失誤串聯追加分數，單局打下5分。

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7局下無人出局二三壘有人、悍將仍領先時，轉播畫面中可見投手教練許銘傑曾一度上場又退回。是否當時有猶豫要不要換投？後藤表示，「比起猶豫，在這之前的準備，牛棚投手的準備就已經有點慢掉了。」

他進一步解釋，「一開始是邊看牛棚準備時間邊做討論，但牛棚準備比預期花了更久時間，所以先暫時退回來。等到他們準備好、想要在那個時間點換投時，規則上已經不允許更換投手了。」

總教練後藤光尊今直言，這一局關鍵並不在投手，「是我對整個比賽的準備還沒有到很充足，（陳品宏）投得很好，反而是我要說抱歉，是我的責任。」