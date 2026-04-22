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國小軟聯／鄭新叡首局滿貫砲點燃氣勢　地主世賢闖過頭關

▲地主世賢國小終場以6比1擊敗花蓮縣太巴塱國小。（圖／學生棒聯提供）

▲地主世賢國小終場以6比1擊敗花蓮縣太巴塱國小。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

嘉義市世賢國小22日首戰氣勢如虹，靠著鄭新叡首局滿貫全壘打奠定勝基，終場以6比1擊敗花蓮縣太巴塱國小，在國小軟式聯賽順利闖過首關。

世賢1局下率先發動攻勢，林彥霖先敲出二壘安打，接著太巴塱投手連續出現2次保送形成滿壘，第四棒鄭新叡隨即將球掃向左外野，轟出滿貫全壘打一棒清壘，幫助球隊先得4分。2局下太巴塱投手與守備接連出現失誤，世賢僅靠林彥霖1支安打再添2分，將比分拉開。

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有了分數支援，世賢先發投手黃泓霖也投出4局無失分的優質內容。之後李沅勳接替登板，太巴塱一度攻佔得點圈，世賢再換上鄭新叡登板後援，他連抓3個出局數化解危機。6局上太巴塱雖利用失誤追回1分，但仍無法扭轉戰局。

鄭新叡此役不僅開轟，投球也後援2局失1分（非自責），展現投打俱佳實力。總教練黃信瑋表示，他近一年身材抽高、力量提升，是球隊主戰捕手，也能擔任投手，主要負責短局數，「投打能力都不錯。」

鄭新叡透露，過去曾在中部地區三級學生棒球聯賽開轟，今天狀況不錯，但當下原以為只是飛球，「沒想到會飛那麼遠。」他也坦言比起投球，自己對打擊更有信心，因為投球是小六下學期才開始練習。

鄭新叡從小三開始接觸樂樂棒球，小四正式加入球隊。黃信瑋指出，他因搬家轉學，當時在籃球與棒球之間選擇了棒球，展現出高度熱情。鄭新叡則表示，想體驗棒球，加上全家都是台鋼雄鷹球迷，偶像是魔鷹。

身為地主代表，世賢本屆陣容以小六生為主，共有6名小六、1名小五及2名小四球員。黃信瑋表示，預賽4隊取2隊晉級，加上投手消耗較大，球隊目標先挺進8強。

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