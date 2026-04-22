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國小軟聯／陳垣安改短揮臂後援守勝　汐止延長8局辛苦開胡

▲陳垣安改短揮臂後援勝。（圖／學生棒聯提供）

▲陳垣安改短揮臂後援勝。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新北市汐止國小與南投縣法治國小22日首戰激戰至延長賽第8局，汐止在8局上攻下關鍵3分，搭配陳垣安後援守成，終場以8比6拿下勝利，在國小軟式聯賽辛苦開胡。

兩隊此役你來我往，法治1局下先馳得點，汐止3局上追平；法治3局下再添2分，汐止5局上同樣回敬2分。正規6局打完雙方戰成3比3平手，比賽進入延長賽並採「突破僵局制」。

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第7局雙方各得2分形成僵持，8局上汐止把握機會，1出局後靠對方投手連續保送擠回分數，取得8比5領先。8局下汐止推出小六左投陳垣安登板，雖被追回1分，但隨即連抓3個出局數守住勝利。

汐止總教練張耀騰表示，過去曾在蘆竹彩虹盃觀察過法治隊，認為對方雖然身材不突出，但基本功扎實，「今天能贏主要還是投手表現，軟式比賽控球很重要，8局上也是靠對方保送才拿到分數。」他也在關鍵時刻提醒陳垣安要敢於攻擊好球帶，「心臟要再強一點。」

陳垣安此役後援表現亮眼，其實過去控球不穩常出現暴投，讓教練相當頭痛。張耀騰透露，調整為短揮臂後明顯改善，「以前手跟不上容易暴投，現在只要能投進好球帶，對手其實不好打，他球的尾勁會跑，手腕運用也不錯，希望他能投出信心。」

陳垣安表示，今天投球狀況不錯，揮臂修正後更順暢，不過自己仍比較喜歡打擊、也更有信心。他小學四年級才加入汐止國小棒球隊，但從幼稚園開始就在港湖NBA社區棒球隊接觸棒球，球齡相對較長。

張耀騰也提到，球隊目前從一到六年級僅27人，本次帶13人參賽，其中小六7人、小五6人，期望先搶下分組第一，順利晉級下一階段。

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