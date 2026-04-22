林栚呈「時間暫停術」翻車！馬傑森挨砸滿頭問號：我眼睛都乾了





▲林栚呈 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將投手林栚呈昨對樂天桃猿之戰7局登板試圖透過節奏變化干擾打者，卻意外演變成全場笑點，甚至在關鍵打席砸到打者馬傑森，成為當晚最具話題的一幕。

當時球數已來到1好3壞，林栚呈此時兩度在投球動作中停頓，試圖以「時間暫停」干擾馬傑森。最終他在猶豫之間出手，球直接砸中馬傑森，形成觸身球保送，也讓壘上形成滿壘危機。

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林栚呈今賽前坦言，「第一次是他（打者）喊掉（暫停）嘛，我以為他會喊第二次。但因為打者只能喊一次，我第二次是想要自己拖到最後一秒再退板，那時候岱安（捕手）也有示意要我退，但我急了，就出手。」

他直言這次完全是「弄巧成拙」，「效果是零，反而亂到自己。」並提到投手教練許銘傑提醒，當時守備時間已經過長，再刻意拖節奏反而讓隊友更加緊繃。

「他就說，其實不是不行，只是那一局守備也守了有滿長一段時間，隊友也會亂，被我那樣一弄，大家心情跟守備身體都會僵硬。」林栚呈說。

值得一提的是，轉播畫面捕捉到打擊教練高國輝在場邊忍不住發笑。林栚呈不好意思笑說，「國輝一直笑，他在笑我『你在幹嘛？』，說你停那麼久，結果還砸到人。」他也將此視為經驗，下次會謹慎看時機使用。

馬傑森回憶這段過程忍不住笑說，「我那時就想說，他在幹嘛？怎麼那麼久，眼睛都乾了，他怎麼還不丟球。」而自己其實已經喊過一次暫停，「打者只能喊一次，我不能再喊，他在那邊很久，我也在那邊很久，結果就往我身上丟。」

馬傑森被觸身後，一度回頭用銳利眼神直盯投手丘，畫面相當有戲。他坦言，「被丟到那一刻，想說他是不是故意的，因為他那麼久，他是故意的嗎？」不過隨後也笑說，「結果看他很懊惱，喔好吧，應該是他手滑掉。」