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最強亞援之爭！王彥程碰經典賽澳洲先發　再戰文保景掀話題

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹22日將在蠶室球場交手LG雙子，上演一場備受關注的「亞援對決」，由LG推出澳洲左投拉威爾斯（Alex Wells）先發，韓華則由台灣左投王彥程應戰，韓媒《OSEN》形容兩人本季表現亮眼，也被視為「最強亞洲配額投手」之爭。

LG目前戰績13勝6敗排名第2，僅落後龍頭KT巫師0.5場勝差；韓華則以8勝11敗暫居並列第6。前一戰LG以6比5險勝韓華，雙方此戰續拚系列賽勝利。

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▲澳洲隊投手Alex Well。（圖／記者林敬旻攝）

▲威爾斯（Alex Wells）。（圖／記者林敬旻攝）

威爾斯本季3場出賽繳出1勝1敗、防禦率2.12，前一場對樂天投7局僅失1分卻吞敗，展現壓制力。身為左投的他，擁有最快148公里速球，搭配滑球、變速球與曲球，球種多元。威爾斯對台灣球迷來說也不陌生，他曾在經典賽先發對台灣。

王彥程則在4場出賽拿下2勝1敗、防禦率1.59，投22又2/3局僅4分責失，在韓華先發群中表現最穩定，甚至壓過柳賢振、文東柱等人，成為實質王牌。他以148至149公里速球為主，搭配伸卡球與橫掃球，開季表現搶眼。

王彥程目前為止已對決過Kiwoom英雄、斗山熊、起亞虎、三星獅，今天將首度在例行賽交手LG雙子。事實上，他在熱身賽就曾與LG中心打者文保景對決，兩人因亞運結識並相約場上對決。當時文保景首打席敲出安打，但之後王彥程也成功壓制。

王彥程日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「那時候是熱身賽，沒有太大感想，之後遇到，他是現在國家隊中心打線打者，很期待下一次的對決。」因此今晚比賽他與文保景在例行賽首度對決，也是焦點之一。

此外，他面對起亞強打金倒永3次對決全數壓制，包含1次雙殺打，他也直言，「他就是起亞虎的中心打者，狀態不差，是特別需要注意的打者。」

隨著兩大亞援投手正面交鋒，加上打線重點對決，這場比賽也增添更多看點。

韓華鷹先發陣容如下：

1,中外野 李元錫
2.右外野 佩拉薩（Oswald Peraza）
3.左外野 文賢彬
4.指定打擊 姜白虎
5.一壘手 蔡恩成
6.二壘手 河周錫
7.三壘手 金泰延
8.捕手 許仁書
9.游擊手 沈佑俊

先發投手：王彥程

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

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