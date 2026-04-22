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味全龍「台北城市月」5月登場　首款城市球衣亮相串聯在地記憶

▲連結臺北三世代地景！味全龍「Team Dragons 台北城市月」5月熱力全開。（圖／味全龍提供）

▲連結臺北三世代地景！味全龍「Team Dragons 台北城市月」5月熱力全開。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

隨著時序進入熱情的5月，味全龍球團正式宣布開啟「Team Dragons 台北城市月」年度盛事。今年球團以「球隊即城市的一部分」為核心精神，策劃了為期一整個月的系列活動，透過首款城市特別版球衣、全新視覺設計以及深度會員福利，強化味全龍與臺北在地文化的連結，力邀全體市民穿上球衣，共同見證這座棒球城市的脈動與成長。

首款城市球衣細節滿載 霸氣龍頭與捷運元素串聯在地情感

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本次活動的最大亮點莫過於龍隊首款「城市球衣」，設計細節處處充滿對臺北的敬意。龍頭臂章以霸氣形象呈現，巧妙將「TAIPEI」與「北」字融入其中，象徵球隊劍指龍頭寶座的決心；胸前主標則以「A City, A Team」為靈感，對標臺北作為國際認證A級城市的地位，展現球隊追求卓越並為城市再次拿下冠軍的目標。袖口咬標則致敬臺北便利的捷運文化，將現今兩座球場分別座落於紅線及藍線的「17號」座標化為標記；球衣下擺標更特別紀念1990年於臺北市立棒球場開打的首場職棒比賽，承載老球迷與這座城市的共同回憶。

三世代地景串聯主視覺 邀市民體驗大巨蛋世界級草皮

在主視覺設計上，同樣揉合了臺北的發展軌跡，畫面橫跨臺北市立棒球場、天母棒球場至臺北大巨蛋，串聯起三個世代的棒球場域。視覺元素除了融入捷運路網與城市街景，更搭配經典龍紅主色調，營造出充滿未來感的感官衝擊。為了落實城市共融，針對5月5日至5月6日購買臺北市民週間優惠套票的粉絲，球團祭出夢幻福利，讓球迷在賽後能親自踏上臺北大巨蛋世界級的人工草皮，以球員視角近距離感受球場壯闊美景並合影留念，親身體驗這座棒球新地標的脈動。

會員專屬多重好禮放送 點數翻倍與限定贈品回饋

在會員回饋方面，味全龍也誠意十足地準備了多項進場好禮。凡5月進場達成指定6場或12場的會員，即可分別獲得城市月限定的龍將手機夾片盲包或磁吸手機支架盲盒。此外，球團更加碼推行勝場福利，只要贏球當日過卡，紅利點數將以兩倍翻倍送，點數還可用於兌換限定活動的體驗資格。針對新入會的龍迷，除了立即享有的購物九折優惠外，若會員資料欄位居住地為臺北市，球團將額外贈送100點入會點數，全力招募新血加入龍將陣營。

商城全館折扣強勢登場 球衣兩件六五折震撼回饋

實體商店與線上商城也同步啟動大規模折扣盛事。會員除了享有全館九折的基本優惠，季票與狂龍軍會員更可享加碼八折回饋。最受期待的球衣部分，則推出任選兩件以上即享六五折的驚喜折扣。線上商城的球迷則享有單筆滿額免運服務，單筆消費滿999元還能獲得獨家龍將拍立得撕拉片。味全龍球團希望透過這一系列活動，讓棒球運動深入市民的日常，邀請所有喜愛棒球的朋友在5月走進球場，感受這場結合傳統、現代與未來的城市饗宴。

關鍵字： 中職味全龍城市月臺北棒球城市球衣會員福利

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