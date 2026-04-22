衝壘傷退不爽？李政厚解釋　韓媒批三壘教練指示過激釀禍

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚於台灣時間22日對洛杉磯道奇一戰表現亮眼，繳出3打數2安打、1打點，不過比賽中一次關鍵跑壘卻引發傷勢疑慮，最終提前退場，也成為外界關注焦點。

李政厚此役延續近期火燙手感，首局在得點圈有人的情況下，面對山本由伸敲出安打，帶有1分打點，6局他再添安打，串聯球隊攻勢，然而隨後拉莫斯（Elliot Ramos）擊出安打時，場上出現爭議判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

JUNG HOO LEE COMES THROUGH‼️ pic.twitter.com/osnuezCQiI — SleeperSFGiants (@SleeperSFGiants) April 22, 2026

當時李政厚原本在一壘，依擊球落點判斷，此回合並不適合強行衝本壘，但三壘指導教練博格（Héctor Borg）仍給出回本壘的指示。

Jung Hoo Lee has now left tonight's game shortly after this slide at home pic.twitter.com/zIfXjCL1lY — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) April 22, 2026

儘管道奇團隊回傳球銜接出現不順，但韓媒《SPOTV NEWS》仍指出風險偏高，李政厚最終在本壘前遭觸殺出局，並在本壘附近面露不滿與憤怒。

對此，李政厚賽後解釋，情緒反應並非單純因本壘出局，而是滑壘過程中再次撞擊原本就不適的腿部，瞬間感覺傷勢惡化所致。另外也透露，他過去在華盛頓國民系列賽留下的腿部不適仍未完全恢復。

《SPOTV NEWS》賽後指出，這次「過於激進的跑壘指示」最終導致李政厚在滑壘過程中受傷，成為他提前退場的關鍵原因。

賽後美媒《NBC Sports Bay Area》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）表示，李政厚因近期多次激烈滑壘，身體狀況本就不在最佳狀態，此役為接受腿部治療而提前退場。

另據《San Francisco Chronicle》記者魯賓（Shayna Rubin）透露，李政厚是在滑壘回本壘時撞擊右大腿（股四頭肌）而退場，所幸目前判斷傷勢並不嚴重，總教練維泰洛（Tony Vitello）賽後態度亦顯得相對審慎樂觀。