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詹皇28分率傷兵湖人再勝KD領軍火箭　101比94取得系列賽2比0領先

▲杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）在季後賽首輪對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）在季後賽首輪正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人於台灣時間22日在季後賽首輪G2以101比94擊敗休士頓火箭，在缺少兩大得分主力唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves），以及對方王牌杜蘭特（Kevin Durant）復出的情況下，仍於主場拿下2連勝，系列賽取得2比0領先。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役攻下28分、8籃板、7助攻，再度扛起球隊進攻重任，史馬特（Marcus Smart）挹注25分、7助攻，首戰表現出色的肯納德（Luke Kennard）則有23分進帳，成為湖人持續壓制戰局的重要火力來源。

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火箭方面，杜蘭特在因右膝挫傷缺席首戰後回歸，完成轉戰休士頓後的季後賽初登場，全場攻下23分，但其中20分集中在上半場，下半場在湖人強硬防守下僅拿3分，另有9次失誤。

森根（Alperen Sengun）繳出20分、11籃板，小史密斯（Jabari Smith Jr.）攻下18分，湯普森（Amen Thompson）則有16分進帳，不過全隊進攻整體仍不理想。

比賽方面，儘管杜蘭特首節開局就送出阻攻，但火箭此戰仍很快陷入被動，湖人首節靠著史馬特與肯納德合力攻下24分，打出強勢開局，第2節一度取得15分領先。

雖然火箭在下半場開局一度追平比分，但湖人在第4節始終維持微幅優勢，並在關鍵時刻穩住陣腳，以101比94成功守下勝利。

數據顯示，火箭全場投籃命中率僅40.4%，三分球僅命中7球，進攻效率明顯不足；相較之下，湖人雖未重現首戰60%高命中率表現，但仍靠著團隊火力與防守強度，在主力缺陣情況下再度拿下比賽。

值得一提的是，史馬特本季加盟湖人後，雖曾因傷缺席例行賽後段賽程，但進入季後賽後迅速展現價值，不僅提供外圍防守強度，也在組織與關鍵進攻上給予球隊實質幫助。此役他與肯納德皆繳出13投8中的高效率表現，成為湖人能在陣容不整下仍取得2比0領先的重要關鍵。

系列賽G3將移師休士頓進行，火箭能否回到主場後扭轉戰局，將成為接下來的觀察重點。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人休士頓火箭詹姆斯杜蘭特

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