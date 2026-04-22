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大谷連續53場上壘追平隊史第2　羅伯斯分析近況「仍未完全順暢」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間22日以1比3不敵舊金山巨人，不過大谷翔平仍在比賽中延續紀錄，於7局擊出內野安打，將連續出賽上壘場次推進至53場，追平2000年格林（Shawn Green），並列隊史第2長紀錄。

該打席面對左投米勒（Erik Miller）投出的158公里速球，大谷擊出游擊方向滾地球，憑藉速度全力衝刺，以極接近的時機跑上一壘，成功延續紀錄。此役他4打數1安打，賽後打擊率為0.271。

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賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時肯定大谷的表現，「格林也擁有非常出色的紀錄，對大谷來說也具有很大的意義。」

對於大谷目前狀態，他則坦言，「老實說，他現在還沒有完全找回狀態，揮棒上也還有不太順暢的地方，但即使如此，他仍能持續產生影響並不斷上壘，這個連續出賽上壘的紀錄正好說明了他的價值，如果他能找回最佳狀態，再加上其他打者的表現也提升，得分應該會大幅增加。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯大谷翔平

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