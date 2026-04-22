山本由伸首局亂流失分！羅伯斯不責怪　反而稱讚他「王牌」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇於台灣時間22日以1比3不敵舊金山巨人，先發投手山本由伸雖繳出7局失3分表現，仍承擔本季第2敗，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）並未責備，反而肯定其臨場調整能力，直言這正是山本成為王牌投手的原因。

山本此役開局並不順利，首局因隊友失誤影響，面臨無人出局滿壘危機，先被迪佛斯（Rafael Devers）敲出適時安打，施密特（Casey Schmitt）擊出中外野犧牲飛球，李政厚再補上安打，單局失掉3分。

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不過山本隨即穩住陣腳，自首局2人出局起至第4局連續解決11名打者，之後持續壓制對手打線，第5、6局皆未再失分，第7局更讓打者連續3次站著被三振，完成7局投球任務。

羅伯斯賽後表示，「他在第1局設法撐過去，之後穩定調整，最終用100球投滿7局，我認為這真的非常了不起，這正是他之所以成為王牌的原因。」

羅伯斯接著說，「他的開局並不好，曲球有些偏高，整體控球也不算理想，守備方面也有一些原本可以幫助他的地方，即便如此，他仍然很好地控制用球數，將失分壓在3分，並投到第7局，讓球隊保有贏球機會，這很好地體現了他的價值。」

此役過後，山本已連續5場達成優質先發，防禦率降至2.48，持續展現穩定表現。