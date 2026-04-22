45年老球場迎亞運！日方也「拍謝」　葉志仙：豐橋難開轟

▲名古屋亞運棒球主場地豐橋市民球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運即將於9月揭幕，國人最關注的棒球項目將分別在岡崎、豐橋兩座球場舉行。亞運考察團今日（22日）前往擁有45年歷史的主場地「豐橋市民球場」進行視察。棒球選訓委員葉志仙在勘查後坦言，以亞運作為亞洲最高等級賽會的標準來看，將比賽安排在如此老舊的場地「令人感到遺憾」。

豐橋市民球場將擔任本屆亞運棒球項目的主場地，包含複賽、決賽都會在此舉行，該球場落成至今已逾40年，約可容納12000人，日本職棒中日龍隊每年仍會固定在此安排1場例行賽，二軍也會在這邊打兩到三場賽事。

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視察過程中，葉志仙委員指出，這座球場的規模雖然符合標準，但硬體設施明顯老化，他與國訓中心副執行長林華韋針對內外野平整度、草皮生長狀況與日方代表進行深度交流，目前球場外野的天然草皮僅種植一個月，日方承諾亞運開打時會呈現最佳狀態，葉志仙對此表示，7月將再次造訪進行最後確認。

在技術規格方面，豐橋市民球場中外野全壘打距離為115公尺，左右外野則為93公尺。場地方特別提醒考察團，由於該球場長年處於逆風環境，球的飛行距離會受限，要在這裡擊出全壘打的機率不高。葉志仙強調，這項資訊將帶回代表隊，提醒打擊教練在訓練時針對逆風環境進行策略調整。

▲名古屋亞運棒球主場地豐橋市民球場。（圖／記者蔡厚瑄攝）

此外，針對球員安全，葉志仙曾提出關鍵建議並獲得改善。原先投手牛棚位於兩側界外區，投手丘明顯隆起，對球員守備構成極大危險。日方目前已採納建議將牛棚移至室內。葉志仙表示：「安全性雖然已經盡量做到，但感覺上就只是『達標』，談不上舒適感。」

日本身為世界棒球強權，本屆亞運卻選在兩座老舊的市民球場比賽，背後主因引發關注。據悉，名古屋巨蛋因租借經費過高而未獲選用，而田徑主場館旁的現代化棒球場則被挪作器材放置使用。

「以現在這個年代，把亞洲最高層級的比賽放在這兩個場地，我們覺得蠻可惜、蠻遺憾的。」葉志仙直言不諱。他透露，日方在接待時也非常客氣地表示，提供這兩座球場作為亞運場地「感到有點不好意思」。

▲名古屋亞運棒球棒球選訓委員葉志仙。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關於代表隊名單，葉志仙透露，本屆將由業餘、職棒及旅外選手共同組軍。目前職棒球團已提供推薦名單供教練團參考，但考量職棒賽季進度，正式名單可能會較晚出爐，甚至在賽前的技術會議前都還有變動可能。