大都會薪資111億居冠卻吞12連敗　終結者又砸鍋：不知道從哪開始

▲威廉斯（Devin Williams）登板砸鍋。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026賽季團隊薪資在大聯盟居冠的紐約大都會，確定苦吞12連敗，台灣時間22日在主場對上明尼蘇達雙城一戰，大都會在9局守成失敗，以3比5遭逆轉，連敗場次持續擴大，也讓低迷氣勢進一步惡化。

比賽前段，大都會在3局靠著林多（Francisco Lindor）轟出3分砲取得領先，一度看見止敗曙光。

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Francisco Lindor crushes a 3-run homer ???? pic.twitter.com/0aLpXmgx4d — MLB (@MLB) April 21, 2026

然而7局遭追平後，關鍵9局局勢急轉直下，守護神威廉斯（Devin Williams）登板就製造無人出局滿壘危機，再被基爾施（Luke Keaschall）擊出超前安打，隨後又對沃爾納（Matt Wallner）投出觸身球，形成失分，一口氣丟掉2分，最終導致球隊遭到逆轉。

Luke Keaschall's hit gets through the #LGM infield and the #MNTwins have the lead in the top of the ninth! pic.twitter.com/Bs6cnKVZCi — Carter Lowe (@BadgerVideo7) April 22, 2026

根據大聯盟官方統計，12連敗為大都會隊史第6長連敗紀錄，最長則為1962年的17連敗。球隊今日在有機會終止連敗之際再度失手，未能走出低潮。

根據《美聯社》統計，紐約大都會團隊總薪資達3億5200萬美元（約新台幣111億8216萬元），高居全聯盟之首，而陣中明星外野手索托（Juan Soto）則是本季最高薪球員。

賽後威廉斯接受美媒《SNY》訪問時坦言，「真的很艱難，我甚至不知道該從哪裡開始，這種情況我從未經歷過，我認為只要先拿下一勝，之後自然會好轉，但現在的狀況相當嚴峻。」語氣相當低落。

威廉斯本季接替轉戰洛杉磯道奇的狄亞茲（Edwin Díaz）擔任終結者，原被寄予厚望，但目前出賽8場、防禦率高達9.95，本場比賽在全場噓聲中退場，也反映球迷對其表現的不滿。