山本由伸7局7K好投吞第2敗！道奇1比3不敵巨人　李政厚雙安1打點

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平雖以內野安打延續連續上壘紀錄至53場，但球隊仍以1比3不敵巨人，與教士並列國聯西區龍頭；先發投手山本由伸主投7局失3分吞下本季第2敗。

此戰大谷以「第一棒、指定打擊」先發出賽，前3打席未能敲安，第4打席在7局2出局一壘有人時，面對左投米勒（Erik Miller），纏鬥至滿球數後將高角度直球擊向游擊深處，靠著全力衝刺形成內野安打，將跨季連續上壘紀錄推進至53場，追平隊史第2長紀錄，並超越秋信守保持的52場，寫下亞洲選手最長紀錄。

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大谷首打席與第2打席分別遭對方先發投手三振，第3打席則擊出右外野飛球出局。整場比賽4打數1安打、吞下2次三振。

山本由伸此役先發，首局因游擊手失誤開局，隨後被連續安打與保送形成滿壘，接著被敲適時安打與高飛犧牲打，單局失掉3分。不過他在第2局之後回穩，直到7局僅再被敲出2支安打，並在最終一局飆出3次三振，完成7局6安打、3失分、7次三振的優質內容。

道奇打線此戰遭對方先發投手壓制，全場僅靠擠壘保送攻下1分，無法給予山本足夠火力支援。最終球隊吞下敗仗，戰績與當日取勝的教士同為16勝7敗，失去單獨領先位置。

巨人打線方面，「風之孫」李政厚首局就敲出安打貢獻打點，率隊取得3比0領先奠定勝基，他此戰3打數2安打，打擊率.259。