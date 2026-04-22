太空人慘敗鄧愷威穩投成亮點　教頭大讚「好投！」盼減少投球局數

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

太空人牛棚後段崩盤，最終以5比8遭守護者逆轉，不過台灣投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）中繼表現穩定，繳出2又2/3局無失分，仍是少數亮點之一。

We're heading in the 8th with the @Astros up 4-2! This nifty 4-6-3 double play helping Kai-Wei Teng continue a solid relief appearance! #ChaseTheFight???? pic.twitter.com/R6ZmVKTv0k [廣告]請繼續往下閱讀... April 22, 2026

此役太空人先發投手未能投長局數，鄧愷威在第5局就被迫提前登板，在球隊3比2領先時接手投球。他面對以左打為主的打線，用31球完成8個出局數，僅讓1名打者上壘（保送），並以雙殺化解危機，成功穩住戰局。

鄧愷威本季持續展現穩定性，此戰結束後，10場出賽累計16.1局，防禦率為1.65，是太空人開季最具壓制力的牛棚投手之一。

然而太空人帶著4比2領先進入第8局後，牛棚卻全面失守。桑托斯（Enyel De Los Santos）先保送、再被敲安打，接著金恩（Bryan King）登板後也無法止血，被德勞特（Chase DeLauter）擊出清壘三壘安打，加上曼札多（Kyle Manzardo）補上安打，單局狂失6分，導致戰局遭到逆轉。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後談到牛棚表現時表示：「這兩位投手其實都表現得很好，只是那一局比賽有點從我們手中溜走了。」同時他也肯定鄧愷威的內容：「他真的投得很好，他能執行戰術，也能投進大量好球……我們當然希望減少讓他投這麼長的局數，但唯一的方法就是先發投手要能投到5局以上，這樣我們才不需要讓他承擔這麼多。」

目前太空人牛棚整體狀況不穩，終結者海德（Josh Hader）仍在傷兵名單中，後段調度壓力持續存在。相較之下，鄧愷威持續繳出穩定內容，在動盪的牛棚中顯得格外關鍵。

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）