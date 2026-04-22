名古屋亞運「豐橋中繼站」曝光！跆拳、空手道專屬三位一體後勤　　

▲名古屋亞運中華隊的豐橋中繼站。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運進入緊鑼密鼓的備戰階段，中華亞運代表隊這次特別規畫3大中繼站以確保代表團後勤無虞，考察團22日實地走訪位於愛知縣東南方的「豐橋中繼站」，該站主要服務跆拳道與空手道代表隊，透過「賽前訓練、物理治療、膳食供應」三位一體的配置，為台灣技擊好手打造專屬的奪牌秘密基地。

豐橋市位於愛知縣與靜岡縣交界，是日本重要的工業與農業重鎮，本次中繼站租用「豐橋市民中心」，地理位置鎖定在選手飯店與賽場之間，國訓中心預計租用5台7、8人座小巴士，專責接駁選手往返以及送餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運動部常務次長洪志昌指出，跆拳道與空手道選手並未住在統一選手村，而是下榻於附近飯店。中繼站距離飯店僅20分鐘車程，距離比賽賽場也僅需10至20分鐘，這將大幅降低選手因通車產生的疲勞。

豐橋中繼站的空間配置因應技擊類運動打造，總共租了2樓、三個空間來使用，洪志昌次長解釋，在一樓廚房將由專屬廚師團隊進駐，除了供應技擊隊日常膳食，更負擔起「鄰近場館供餐」重任，至於棒球項目雖因住宿地點較遠未入住豐橋，但若比賽安排在豐橋地區，中繼站將發揮強大後勤功能，提供熱騰騰的專業營養餐盒送往賽場。

▲名古屋亞運中華隊的豐橋中繼站廚房。（圖／記者蔡厚瑄攝）

此外一樓還租了兩間塌塌米和室，目的是利用其彈性且舒適的環境進行物理治療、防護按摩以及運科器材的數據監測，協助選手在賽前達到最佳生理巔峰。

▲名古屋亞運中華隊的豐橋中繼站塌塌米室。（圖／記者蔡厚瑄攝）

至於二樓體育館的體育館將鋪設地墊，提供跆拳道與空手道進行賽前高強度練習，由於亞運賽制為「一項目、一天、一量級」，非比賽日之選手若前往大會公用練習場，常面臨擠迫與情報外流壓力。

▲運動部常務次長洪志昌。（圖／記者蔡厚瑄攝）