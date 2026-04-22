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快訊／大谷翔平破亞洲紀錄！連53場上壘超越秋信守

▲大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平再寫紀錄！他在22日（台灣時間）對戰巨人之戰延續出賽，將跨季連續出壘場次推進至53場，正式超越秋信守保持的52場紀錄，成為亞洲選手最長紀錄保持人。

大谷此戰擔任「第一棒、指定打擊」，前3打席面對巨人投手未能敲安，第4打席面對左投時展現耐心選球能力，1好3壞時挑戰ABS好球帶判決，雖未改判，但最終仍將球擊向游擊深處，全力衝刺上壘，成功延續紀錄至53場。

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這項紀錄自去年8月開始累積，不僅刷新亞洲球員紀錄，也持續改寫個人生涯里程碑。大谷在10日（台灣時間11日）對戰遊騎兵時，已超越鈴木一朗於2009年創下的日本選手最長43場紀錄；20日對戰洛磯之戰，則再超越魯斯（Babe Ruth）於1923年締造的50場紀錄。

目前53場連續出壘也追平道奇隊史第2長紀錄，與格林（Shawn Green）並列。若以球隊搬遷至洛杉磯後計算，這已是隊史最長紀錄；隊史（含布魯克林時期）最長則為史奈德（Duke Snider）於1954年所創下的58場，同時也是國聯最長紀錄。

至於大聯盟史上最長連續出壘紀錄，則由威廉斯（Ted Williams）於1949年締造的84場。大谷本季至今出賽21場（含投打同場2戰），打擊率2成72，累計5轟、11打點，OPS為0.908，持續展現全方位攻擊火力。

關鍵字： 大谷翔平連續出壘亞洲紀錄道奇棒球

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