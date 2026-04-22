溫班亞瑪頭部傷退影響大　馬刺末節遭逆轉103比106不敵拓荒者

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因頭部撞擊上半場提前退場，馬刺最終吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧馬刺於台灣時間22日在季後賽首輪G2以103比106不敵波特蘭拓荒者，不僅遭對手在末節逆轉，更在上半場失去主力球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama），為後續系列賽增添不確定性。

溫班亞瑪在第2節中段發生意外，當時他試圖突破哈勒戴（Jrue Holiday）防守，在禁區內失去平衡並與對手碰撞，隨後面朝下重摔地板，下巴直接撞擊場地，並在籃下停留一段時間，明顯出現不適狀況，之後他自行走回休息室。

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Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

球團隨後宣布，溫班亞瑪已進入腦震盪檢測程序確定不會回歸本場比賽，至於後續缺陣時間，目前尚未有進一步說明。

在溫班亞瑪退場時，他已繳出5分、4籃板表現，這位剛以全票當選年度最佳防守球員的球星，此役原本被寄望延續前一戰的強勢發揮。

比賽方面，兩隊半場戰成57比57平手，馬刺在第4節開局打出13比0攻勢，一度取得領先優勢，然而隨著溫班亞瑪缺陣，禁區防守與進攻影響力下滑，拓荒者在比賽後段展開反攻。

終場前約2分鐘，哈勒戴補進隊友威廉斯（Robert Williams）的失手投籃，帶領球隊完成一波12比2攻勢重新超前，隨後威廉斯在剩12秒完成一次進算加罰灌籃，雖未命中罰球，但已為球隊奠定勝基。

CORRIDA DE 22-6 DO PORTLAND TRAIL BLAZERS



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馬刺在最後一波進攻仍有機會追平比分，可惜瓦塞爾（Devin Vassell）出手未能命中，拓荒者最終總計打出一波27比10的攻勢收尾，並以3分差、106比103帶走勝利。

系列賽G3將移師波特蘭進行，根據NBA規定，球員在被列入腦震盪程序後，至少48小時內不得出賽，且須完成回歸流程，溫班亞瑪最終缺席時間多寡，將直接對系列賽走向產生重大影響。