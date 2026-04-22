艾奇康寫最年輕30+10紀錄　七六人111比97擊敗塞爾提克扳平系列賽

▲艾奇康（VJ Edgecombe）30分率隊擊敗塞爾提克，扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城七六人於台灣時間22日以111比97擊敗塞爾提克，系列賽成功扳回一城，將首輪戰局扳平為1比1，其中七六人新秀艾奇康（VJ Edgecombe）與馬克西（Tyrese Maxey）發威聯手攻下59分，成為球隊取勝關鍵。

七六人菜鳥艾奇康此役繳出生涯季後賽代表作，全場攻下30分、10籃板，外加2助攻與2抄截，投籃20投12中、三分球10投6中，根據《ESPN》數據，他以20歲又265天之齡，超越魔術強森（Magic Johnson），成為季後賽史上最年輕完成「30分10籃板」的球員。

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儘管首節一度因重摔背部退場返回休息室檢查，艾奇康仍在比賽中回歸，並於上半場轟下20分，帶領七六人取得62比54領先，奠定勝基。馬克西則攻下29分，三分球12投5中，兩人合力率隊外線火力全開，全隊三分球39投19中，命中率高達49%。

相較之下，塞爾提克外線手感明顯降溫，全場三分球50投13中，命中率僅26%，布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高36分，坦圖（Jayson Tatum）則挹注19分，為綠衫軍僅有的雙位數得分者。

比賽開局，布朗以一記強勢灌籃、隔扣博納（Adem Bona）點燃主場氣氛，但也因進球後動作遭吹技術犯規，塞爾提克首節以28比25領先，不過七六人在第2節展開反擊，由艾奇康火熱手感帶動，他在上半場命中4記三分球，攻下20分，帶領七六人取得62比54領先。

之後塞爾提克在第3節中段一度將比分追近至91比89，但未曾再取得領先，第4節馬克西火力全開，接連命中關鍵投籃，終結塞爾提克反撲氣勢，七六人最終穩住領先優勢，以111比97帶走勝利。