老虎小編找到流量密碼挺李灝宇　中文留言：按讚訂閱開啟小鈴鐺

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美好手李灝宇（Hao-Yu Lee）升上大聯盟後話題不斷，底特律老虎官方社群連番發文介紹，也適時附上中文內容，引發台灣球迷熱烈迴響，互動熱度持續攀升 ，22日甚至寫下「按讚訂閱開啟小鈴鐺」，讓台灣球迷直呼，「找到流量密碼。」

李灝宇升上大聯盟當天，老虎官方社群以「From Taiwan to the Major Leagues」、「Welcome to The Show, Hao-Yu!」發文，並同步附上中文「從台灣到MLB」、「歡迎來到大聯盟，灝宇！」展現對台灣球迷的重視。到了首次先發時，球隊公布Lineup，更特地放上他接到升上大聯盟接電話的照片，寫下「Hao-Yu Lee’s MLB debut‼️」，還分享他上班路上燦笑的畫面，並幽默寫道「hao-yu doin’」，風格相當親民。

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19日老虎官方Threads再度發文，貼出比賽照片並寫道：「在完成大聯盟初登場後，李灝宇成為大聯盟史上第19位出生於台灣的球員！」再次強調歷史意義；照片中他手套上的台灣國旗細節，也意外成為球迷關注焦點。

此外，球團也分享花絮影片，「Hao-Yu Lee signs the Green Monster during his first visit to Fenway Park ✍️」，並附上中文說明「李灝宇的芬威初登場，一定要來綠色怪物留下大名」，拉近與台灣球迷的距離。22日李灝宇選到保送後，官方再發文「Full at-bat of Hao-Yu Lee's first @mlb walk!」，甚至以中文留言「別擔心，我們會持續更新李灝宇的近況，你們要記得按讚訂閱開啟小鈴鐺」，展現滿滿誠意。

不僅如此，大聯盟官方社群一度將李灝宇首安影片置頂，也讓網友笑稱「小編發現流量密碼了」，顯示這位台灣新星已逐漸在國際舞台掀起關注熱潮。