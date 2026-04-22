李灝宇暴力一擊安打！生涯首保送還秀美技　老虎4比12慘敗野手登板

▲▼李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎22日（台灣時間）迎戰釀酒人，李灝宇（Hao-Yu Lee）擔任先發三壘手，排在第8棒。首打席遭三振，第2打席敲出安打，幫助球隊攻佔滿壘，並直接將先發投手哈里森打退場，之後也選到大聯盟生涯首次保送。老虎最終以4比12落敗。

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首局他守備表現穩定，趨前接球後迅速傳往一壘完成出局，完成美技守備。2局上釀酒人發動攻勢，弗雷利克（Sal Frelick）、漢彌爾頓（David Hamilton）、圖朗（Brice Turang）接連敲出安打，一舉攻下3分取得領先。

李灝宇3局上首次打擊，面對釀酒人先發投手哈里森（Kyle Harrison）僅用3球就遭三振。不過4局下他把握機會，在一、二壘有人時，於1好1壞球數鎖定93.3英里（約150公里）速球，敲出左外野安打，擊球初速達到110.6英里（約178公里），幫助球隊攻佔滿壘，並直接將哈里森打退場。

老虎7局上再遇亂流，兩出局後先投出保送又發生守備失誤，讓對手攻佔得點圈。圖朗、康崔拉斯（William Contreras）接連敲出安打帶回2分，將比分拉開至1比5。李灝宇面對康崔拉斯時在2好球後耐心選球獲得保送，雖然針對投球判決提出挑戰，但場上原判維持不變，仍為四壞球保送，最終留下殘壘。

老虎8局上再遭重擊，桑契斯（Gary Sánchez）、米契爾（Garrett Mitchell）接連敲出三壘安打，倫吉佛（Luis Rengifo）也補上安打，再失2分。滿壘危機再度換投仍無法止血，單局被灌進7分。

9局上李灝宇移防二壘，大幅落後的老虎甚至派出野手羅傑斯（Jake Rogers）登板，被敲2安打無失分。9局下李灝宇再度上場打擊遭三振，不過老虎把握反擊機會追回3分。

李灝宇此戰3打數1安打，選到大聯盟生涯首次保送，吞下2次三振，打擊率為0.214。

▲▼李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）