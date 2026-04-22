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馬刺大噩耗！溫班亞瑪頭部重摔退場　進入腦震盪程序G2不回歸

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）頭部撞擊提前退場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖安東尼奧當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在季後賽G2傳出傷情，於台灣時間22日對上波特蘭拓荒者一役中，這位法國新星在上半場發生頭部撞擊意外，最終提前退場、進入腦震盪檢測程序，為球隊季後賽前景增添不確定性。

意外發生在第2節剩下9分鐘時，溫班亞瑪面對哈勒戴（Jrue Holiday）防守切入籃下，雙方碰撞後失去平衡倒地，落地過程中頭部至少兩度撞擊地板。根據轉播畫面顯示，他倒地後一度扶著頭部，並以手遮擋場館燈光，顯得略有不適。

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▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪花了一些時間才起身，隨後在未繼續比賽的情況下返回休息室，約18分鐘後，馬刺球團宣布他已進入腦震盪檢測程序，確定不會回歸本場比賽。

溫班亞瑪此役累積出賽12分鐘，繳出5分、4籃板、1助攻與2次失誤，投籃3投1中。他在系列賽G1攻下35分、5籃板、2阻攻與5記三分球，創下馬刺隊史季後賽初登場得分紀錄。

馬刺本季被看好有機會在季後賽走得更遠，而球隊核心溫班亞瑪的健康狀況將是關鍵因素，隨著G2突發傷情，後續恢復狀況與能否及時回歸，將直接影響球隊戰力與系列賽走向。

關鍵字： NBA聖安東尼奧馬刺溫班亞瑪腦震盪

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