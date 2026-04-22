投票一面倒　吉爾吉斯-亞歷山大勇奪「年度關鍵球員」獎

▲吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）勇奪年度關鍵球員獎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆王牌「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）於台灣時間22日獲得2026年NBA年度關鍵球員獎，根據投票結果顯示，他在第一名選票中幾乎呈現壓倒性優勢，進一步凸顯其本季在關鍵時刻的統治力。

根據資料顯示，吉爾吉斯-亞歷山大在100張第一名選票中拿下96票，幾乎包辦全部選票，其餘4票則分別由尼克布朗森（Jalen Brunson）2票、活塞康寧漢（Cade Cunningham）1票，以及金塊約基奇（Nikola Jokic）1票分得。

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Shai Gilgeous-Alexander received 96/100 votes for Clutch Player of the Year.



Jalen Brunson (2), Cade Cunningham (1), and Nikola Jokic (1) received the other four first-place votes: pic.twitter.com/O2Yjniub6N — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 21, 2026

從完整票選結果來看，吉爾吉斯-亞歷山大最終累積484分，遠高於排名第2的莫瑞（Jamal Murray）117分與第3的艾德華茲（Anthony Edwards）116分，差距明顯，也反映評審對其關鍵表現的高度一致評價。

根據NBA對於「關鍵時刻」的定義，係指比賽進入第4節或延長賽最後5分鐘，且雙方分差維持在5分以內的情況。

吉爾吉斯-亞歷山大本季在關鍵時刻攻下175分，高居聯盟第一，並帶領雷霆在關鍵比賽取得20勝7敗戰績，在125分鐘的關鍵時刻上場時間中，其正負值達到+93，展現攻防兩端的穩定影響力。

除了關鍵表現外，吉爾吉斯-亞歷山大整體賽季同樣維持頂尖水準，例行賽場均31.1分、4.3籃板、6.6助攻，投籃命中率55.3%、三分命中率38.6%，並以場均7.9罰球命中數領先全聯盟，罰球命中率達87.9%，持續保有MVP競爭力。