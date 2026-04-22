鄧愷威霸氣解危奪中繼點　太空人牛棚放火慘遭逆轉

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手李灝宇在老虎先發對戰釀酒人，同時間太空人投手鄧愷威（Kai-Wei Teng）也登板對戰守護者，讓台灣球迷相當忙碌。鄧愷威中繼2.2局無失分表現相當精彩，不過他退場後太空人牛棚馬上「放火」，遭到逆轉，最終以5比8落敗。

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鄧愷威此戰在太空人僅以1分領先時登板，5局下1出局、一、二壘有跑者的危機情況接替投球，面對馬丁尼茲（Angel Martínez）連續以橫掃球壓制後，再用95.2英里速球將其三振，隨後再用4顆變化球解決奈勒（Bo Naylor），成功「拆彈成功」，讓他相當振奮。

6局下他續投，僅用10球連續解決3名打者，先讓羅奇歐（Brayan Rocchio）擊出一壘滾地球出局，再讓關（Steven Kwan）擊出左外野飛球，最後讓德勞特（Chase DeLauter）擊出一壘滾地球完成該局守備。

鄧愷威7局下再度登板，不過首名打者就保送拉米瑞茲（José Ramírez），隨後讓Kyle Manzardo擊出二壘滾地球形成雙殺，再讓George Valera擊出滾地球，順利結束該局。

太空人7局上靠著柯瑞亞（Carlos Correa）敲出安打追加1分，取得4比2領先。不過鄧愷威完成2.2局任務退場後，太空人牛棚隨即失守。桑托斯（Enyel De Los Santos）接替登板，先投出保送，接著又連續被安打狙擊失分；隨後換上金恩（Bryan King）仍無法止血。德勞特轟出關鍵三壘安打造成重傷害，一棒逆轉戰局，幫助守護者取得6比4領先。曼札多（Kyle Manzardo）再補上一擊，將比分擴大至8比4。太空人僅在9局上追回1分，最終以5比8落敗。

鄧愷威此役登板即「拆彈成功」，中繼2.2局未被敲安打，送出2次三振、1次保送，用31球其中16顆好球，最快球速94.7英里（約152公里），防禦率降至1.65。