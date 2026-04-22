運動雲

>

柯敬賢有望同場史奈爾！1A復健賽出賽　重返道奇輪值鋪路

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

兩屆賽揚獎道奇左投史奈爾（Blake Snell）即將展開復健賽，旅美小將柯敬賢也有望同場出賽。史奈爾預計於台灣時間22日登板，為重返大聯盟輪值鋪路。

史奈爾本季因左肩疲勞進入傷兵名單，此次將從1A安大略（Ontario）展開復健賽，23日（台灣時間）客場出戰聖荷西隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史奈爾復出在即，也讓道奇輪值競爭進入白熱化。除了已相對固定的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平之外，包括佐佐木朗希、席漢（Emmet Sheehan）與羅布雷斯基（Justin Wrobleski）等人，都將面臨位置競爭。

史奈爾預計在復健期間逐步拉長投球局數與用球數，至少達到5局、75球標準後才會回歸大聯盟，屆時道奇先發輪值勢必再度洗牌。

柯敬賢22日（台灣時間）先發出賽並打滿全場，擔任打線一員，不過此役手感略顯低迷。首打席在1局上擊出投手滾地球出局；第2打席於4局上遭三振；7局上第3打席再吞三振；8局上第4打席纏鬥多球後仍遭三振，全場4打數無安打，吞下3次三振。

儘管單場表現不理想，柯敬賢本季整體成績仍維持高檔，目前打擊率3成50、上壘率4成58、長打率7成，攻擊指數亮眼，仍是旅美野手中備受關注的潛力股之一。

關鍵字： 道奇史奈爾柯敬賢復健賽大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安　打退釀酒人先發投手

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安　打退釀酒人先發投手

李灝宇被交易不是放棄！王金勇親自視訊解釋：去老虎更快上大聯盟

李灝宇被交易不是放棄！王金勇親自視訊解釋：去老虎更快上大聯盟

兄弟締史上第12次無安打、第2次「接力」　鄭浩均2次都參與

兄弟締史上第12次無安打、第2次「接力」　鄭浩均2次都參與

李灝宇首安瞬間大叫！當年挖掘他的王金勇：態度決定一切

李灝宇首安瞬間大叫！當年挖掘他的王金勇：態度決定一切

李灝宇國中就是焦點！王金勇揭「怪力養成」：球探一看就有畫面

李灝宇國中就是焦點！王金勇揭「怪力養成」：球探一看就有畫面

呂彥青笑喊「還來啊？」虧鄭浩均　李振昌：心臟負荷不了

呂彥青笑喊「還來啊？」虧鄭浩均　李振昌：心臟負荷不了

接力無安打背後功臣！張仁瑋開轟又拚美技　平野讚鄭浩均有穩住

接力無安打背後功臣！張仁瑋開轟又拚美技　平野讚鄭浩均有穩住

「台灣王子」王彥程爆紅！韓華隨隊記者親揭魅力　用微笑征服韓職

「台灣王子」王彥程爆紅！韓華隨隊記者親揭魅力　用微笑征服韓職

TPBL最新晉級情勢一次看　夢想家最快本周日拚戰例行賽封王

TPBL最新晉級情勢一次看　夢想家最快本周日拚戰例行賽封王

李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

李勛傑雙響砲助桃猿6比1逆轉！曾總驚呼：大難不死把握機會

【軍卡出任務突自撞】女士官轉彎失控衝分隔島　路口反射鏡遭毀

熱門新聞

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安　打退釀酒人先發投手

李灝宇被交易不是放棄！王金勇親自視訊解釋：去老虎更快上大聯盟

兄弟締史上第12次無安打、第2次「接力」　鄭浩均2次都參與

李灝宇首安瞬間大叫！當年挖掘他的王金勇：態度決定一切

李灝宇國中就是焦點！王金勇揭「怪力養成」：球探一看就有畫面

呂彥青笑喊「還來啊？」虧鄭浩均　李振昌：心臟負荷不了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

2李灝宇被交易非放棄！王金勇曝內幕

3兄弟史上2次接力無安打都有鄭浩均！

4李灝宇首安他在家大叫！

5王金勇揭李灝宇「怪力養成」有畫面

最新新聞

1柯敬賢有望同場史奈爾！1A復健賽出賽

2快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

3韓華隨隊記者親揭魅力　「台灣王子」王彥程爆紅

4李灝宇首安他在家大叫！

5張仁瑋背後功臣！平野讚鄭浩均有穩住

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

賽後爆吐一波！邱詠鈴小巨蛋狂砍26分　助世新女籃挺進冠軍戰

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

大比分仍派林凱威！　葉君璋：他需要這場比賽　8局神牽制很關鍵

UBA生涯最後一戰！　宋昕澔拚政大6連霸喊不緊張

孫安佐被傳國中還在喝母乳　狄鶯開嗆：我還有奶嗎？

【垃圾車亂倒餿水】台中環保局清潔隊員被民眾當場抓到：下次不會了

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

【論老爸拍照成功率】拍兒子吃飛機狂失敗　換「屁股借位」卻一秒神準

【天崩式麻將】沒人跟我說打麻將要被打臉欸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366