柯敬賢有望同場史奈爾！1A復健賽出賽　重返道奇輪值鋪路

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

兩屆賽揚獎道奇左投史奈爾（Blake Snell）即將展開復健賽，旅美小將柯敬賢也有望同場出賽。史奈爾預計於台灣時間22日登板，為重返大聯盟輪值鋪路。

史奈爾本季因左肩疲勞進入傷兵名單，此次將從1A安大略（Ontario）展開復健賽，23日（台灣時間）客場出戰聖荷西隊。

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史奈爾復出在即，也讓道奇輪值競爭進入白熱化。除了已相對固定的山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平之外，包括佐佐木朗希、席漢（Emmet Sheehan）與羅布雷斯基（Justin Wrobleski）等人，都將面臨位置競爭。

史奈爾預計在復健期間逐步拉長投球局數與用球數，至少達到5局、75球標準後才會回歸大聯盟，屆時道奇先發輪值勢必再度洗牌。

柯敬賢22日（台灣時間）先發出賽並打滿全場，擔任打線一員，不過此役手感略顯低迷。首打席在1局上擊出投手滾地球出局；第2打席於4局上遭三振；7局上第3打席再吞三振；8局上第4打席纏鬥多球後仍遭三振，全場4打數無安打，吞下3次三振。

儘管單場表現不理想，柯敬賢本季整體成績仍維持高檔，目前打擊率3成50、上壘率4成58、長打率7成，攻擊指數亮眼，仍是旅美野手中備受關注的潛力股之一。