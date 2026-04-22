接力無安打背後功臣！張仁瑋開轟又拚美技　平野讚鄭浩均有穩住

▲張仁瑋 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟以6比0擊敗統一獅，締造中職史上第2次接力無安打比賽。除了投手群聯手封鎖對手，打線與守備同樣關鍵，其中張仁瑋首局首打席開轟、攻守俱佳。總教練平野惠一也點出勝因，在於鄭浩均面對狀況仍能「不動搖」。

張仁瑋此役擔任先發游擊手，首局首打席即轟出生涯首支首局首打席全壘打，替球隊先馳得點，7局再敲高飛犧牲打貢獻第2分，全場貢獻2打點。守備端也有多次精彩演出。

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不過他透露，其實直到比賽後段才意識到紀錄，「我是到第7、8局才發現無安打，前面都正常下去（守備），發現之後反而更緊張，所以就算沒人上壘，打到我旁邊都想辦法撲。」

鄭浩均也提到隊友守備幫助，「前幾局很多都是強勁擊球，我以為要變安打了，結果轉頭他們已經在球前面等。」多次關鍵守備讓他得以延續無安打內容。

比賽轉折出現在後段攻勢。7局上高宇杰、宋晟睿敲安串聯，張仁瑋犧牲打再添分；8、9局兄弟持續追加保險分，拉開比分，讓投手群壓力相對降低。鄭浩均坦言，「8局有打回分數之後，壓力就沒有前面那麼可怕。」

總教練平野惠一賽後點出關鍵，在於鄭浩均面對開局不穩仍能堅持原本節奏，「如果是以前的他，可能會改變自己的東西，但今天他把好的東西持續下去，不會因為狀況動搖，這是有好結果的原因。」

這場勝利對兄弟具有一定的意義，成功終止2連敗，也是平野執教第3年累積144勝，追平林威助，並列隊史第4多勝教頭。

張仁瑋表示，球隊其實氣氛一直不差，「我們士氣一直都很好，只是結果沒有那麼好，大家就是繼續努力，把每一場比賽做好。」鄭浩均強調，「這是大家一起完成的，我們是一個Team。」