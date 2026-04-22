呂彥青笑喊「還來啊？」虧鄭浩均　李振昌：心臟負荷不了



記者王真魚／綜合報導

中信兄弟21日以6比0完封統一獅，先發投手「美美」鄭浩均主投7局未被敲出任何安打，搭配後援呂彥青、李振昌聯手完成中職史上第2次「接力無安打」比賽。值得一提的是，聯盟史上首次合力無安打同樣由鄭浩均領軍，當時也有呂彥青參與，再度寫下紀錄。

鄭浩均此役前7局完全壓制，雖然開賽首局一度出現亂流，但他很快穩住陣腳，「其實一開始就有注意到（無安打），第一局我們就不穩，但還是安全下莊，那時候就覺得今天運氣都在我身上。」他全場用94球投滿7局，送出6次三振、4次保送，教練團考量用球數後換投，錯失挑戰個人無安打機會。

對於再度把「未完成的無安打」交給牛棚，隊友忍不住開玩笑。呂彥青苦笑說，「還來啊？我已經警告過美美很多次了，希望他下次自己丟完就好。」李振昌也打趣表示，「要製造這種情況，就自己丟完就好了，（我）老人家了，心臟負荷不了。」

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鄭浩均坦言，7局投完時腦中確實浮現隊友的「提醒聲」，「我知道90幾球的時候，腦海有出現呂彥青的聲音，就覺得要再ㄍㄧㄥ一下，但還是以團隊為主，該換就換。」他笑說，下場後，呂彥青就是唸到爆，「他講爆啊！」

▲ 中信兄弟投手鄭浩均、呂彥青、李振昌聯手締造無安打紀錄。（圖／中信兄弟提供）

實際接替登板時，壓力確實不小。呂彥青直言，這次感受比第一次更強烈，「第一次是新奇，欸？上去丟看看，這次已經是第3次，就會覺得壓力更大。」

李振昌則指出，接到牛棚電話時，其實有一點點緊張，「因為到青仔（呂彥青）那邊是無安打嘛，我知道自己上去的話，一定是三個左打，第一個又是難纏的邱智呈，接下來又是曾經打我全壘打的子豪...所以可能就比較會緊張一點。」

儘管如此，兩人仍順利完成最後2局任務，聯手守住無安打紀錄。賽後投手教練王建民特地向兩人握手致意，李振昌笑說：「他（鄭浩均）3次了。」呂彥青點頭回應，「我每次都有跟到！」李振昌更補一句，「都是美美那一波的！」

鄭浩均生涯至今已有3次「未被敲安」經驗，除了兩場接力無安打外，去年9月10日對台鋼雄鷹也曾投出5局無安打，當場比賽同樣與呂彥青、李振昌合力封鎖至9局，只是延長賽後破功。

兄弟開季戰績不佳，昨晚締造歷史之夜並贏得比賽，為團隊注入不同氣氛，鄭浩均強調是團隊成果，「大家都沒有放棄，一直想辦法把細節做好，這場比賽就是大家一起完成的。」李振昌認為，這一勝可能成為轉捩點，「也許會帶動之後越來越順，我相信球隊會越來越好。」

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