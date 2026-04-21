台灣3x3籃球新里程！台北永豐旺寶正式註冊　城市與企業強強聯手

▲「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺灣3x3籃球持續邁向國際舞臺，「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助，攜手城市與企業力量，共同推動臺灣3x3職業籃球邁向更高層級。

臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊於2024年4月正式成軍，由有「籃球博士」美譽的鄭志龍，攜手旺寶整合行銷股份有限公司董事長吳同喬共同號召成立。球隊創隊首年即代表臺北這座城市出征國際賽場，成功打出亮眼成績，取得全球排名第36名、亞洲排名第7名的佳績，展現臺灣3x3籃球的競爭實力。

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2025年，臺北市政府正式重視3x3籃球項目對於臺灣籃球未來發展的重要性，並以「臺北市」之名正式冠名旺寶球隊，象徵城市與職業運動的深度連結，也代表政府對於新世代籃球發展模式的高度肯定。

同年，永豐銀行也正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，不僅肯定旺寶球隊的競技實力，更看見3x3籃球在國際趨勢與奧運舞臺上的未來潛力。今年更『加碼』提供球隊激勵獎金，更實質的鼓勵球隊。

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

今日記者會雖然市長無法親臨現場，但還是有錄製一段影片祝福球隊，除了政府支持，企業力量同樣成為球隊持續向前的重要後盾。永豐銀行於2025年正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，肯定旺寶球隊的競技實力與國際潛力，也讓球隊在競技、培訓與品牌發展上獲得更穩健的推進力量。

2025賽季，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊再次寫下歷史新頁，不僅持續站穩亞洲強隊之列，更將全球排名提升至第26名、亞洲排名躍升至第5名，刷新臺灣3x3職業籃球隊歷史最佳成績，為臺灣籃球在國際賽場上再添重要里程碑。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，3x3籃球不僅是國際奧運正式競賽項目，更是未來臺灣籃球發展的重要趨勢。未來，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊將持續以職業化、國際化、年輕化為核心方向，結合城市、企業與基層培育力量，打造完整的3x3籃球發展生態，朝向奧運殿堂持續邁進。

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

從城市代表到國際競爭，今年旺寶開始成立青年球隊，注重培育3x3優秀選手，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊正一步一步，為臺灣籃球寫下全新的篇章。

記者會現場在球隊回贈臺北市政府及永豐銀行冠名球衣的橋段中，主辦單位特別設計了一段別具巧思的驚喜安排。隨著今年新加入的企業夥伴DHL國際快遞正式加入支持行列，現場特別由DHL運務員親自將致贈球衣「快遞送達」至活動現場，象徵DHL快速、精準、完美送達的企業精神，也巧妙呼應球隊在國際賽場上追求效率、速度與執行力的競技態度。

這段充滿創意的安排一登場，立刻引起現場來賓一陣驚呼與掌聲，不僅讓大家感受到企業合作不只是Logo露出與形式上的贊助，更是將品牌精神真正融入球隊文化與活動內容之中，展現雙方合作最具價值的核心。

▲永豐銀行董事長曹為實。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

球隊也特別邀請自旺寶成軍第一年起一路支持至今的重要企業夥伴，包括舊振南、開元食品、錸德集團、健生活、泰山企業、金色三麥、橘焱胡同、正隆紙業、和益化學工業股份有限公司、DV、菜霸子、雲豹能源以及Volvo Cars凱銳南區汽車，共同出席此次冠名記者會，見證球隊從創隊、突破國際排名，到正式成為臺北市政府註冊球隊的重要里程碑。

除了長期支持球隊的企業夥伴齊聚現場外，本次冠名記者會也獲得政界與籃球界眾多重量級貴賓親臨支持。包括是臺北市議長戴錫欽及臺北市議員陳宥丞特別到場獻上祝福與勉勵，展現對臺北3x3職業籃球發展的高度關注與支持。

籃球界更是星光熠熠，多位重量級前輩與產業代表共同出席，包括中華民國籃球協會秘書長李雲翔、P. LEAGUE+執行長陳建州、TPBL秘書長王志群、璞園建築籃球隊發言人陳信安、3x3籃球協會副理事長錢薇娟等人，共同見證球隊的重要時刻。

▲「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

此外，今年成立的旺寶青年隊，由義守大學籃球隊球隊教練謝玉娟也親自帶領旺寶青年隊到場支持，展現產學合作與青年培育的延續力量；為球隊送上最深的祝福。

從政界支持、企業投入到籃球界前輩齊聚，現場不僅展現出臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊在臺灣籃球圈的重要影響力，也象徵3x3籃球正逐步成為臺灣籃球發展不可忽視的核心力量。