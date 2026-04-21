運動雲

>

台灣3x3籃球新里程！台北永豐旺寶正式註冊　城市與企業強強聯手

▲「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

▲「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺灣3x3籃球持續邁向國際舞臺，「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助，攜手城市與企業力量，共同推動臺灣3x3職業籃球邁向更高層級。

臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊於2024年4月正式成軍，由有「籃球博士」美譽的鄭志龍，攜手旺寶整合行銷股份有限公司董事長吳同喬共同號召成立。球隊創隊首年即代表臺北這座城市出征國際賽場，成功打出亮眼成績，取得全球排名第36名、亞洲排名第7名的佳績，展現臺灣3x3籃球的競爭實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年，臺北市政府正式重視3x3籃球項目對於臺灣籃球未來發展的重要性，並以「臺北市」之名正式冠名旺寶球隊，象徵城市與職業運動的深度連結，也代表政府對於新世代籃球發展模式的高度肯定。

同年，永豐銀行也正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，不僅肯定旺寶球隊的競技實力，更看見3x3籃球在國際趨勢與奧運舞臺上的未來潛力。今年更『加碼』提供球隊激勵獎金，更實質的鼓勵球隊。

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

今日記者會雖然市長無法親臨現場，但還是有錄製一段影片祝福球隊，除了政府支持，企業力量同樣成為球隊持續向前的重要後盾。永豐銀行於2025年正式加入企業冠名行列，以實際行動支持3x3職業籃球發展，肯定旺寶球隊的競技實力與國際潛力，也讓球隊在競技、培訓與品牌發展上獲得更穩健的推進力量。

2025賽季，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊再次寫下歷史新頁，不僅持續站穩亞洲強隊之列，更將全球排名提升至第26名、亞洲排名躍升至第5名，刷新臺灣3x3職業籃球隊歷史最佳成績，為臺灣籃球在國際賽場上再添重要里程碑。

旺寶整合行銷董事長吳同喬表示，3x3籃球不僅是國際奧運正式競賽項目，更是未來臺灣籃球發展的重要趨勢。未來，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊將持續以職業化、國際化、年輕化為核心方向，結合城市、企業與基層培育力量，打造完整的3x3籃球發展生態，朝向奧運殿堂持續邁進。

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

▲旺寶整合行銷董事長吳同喬。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

從城市代表到國際競爭，今年旺寶開始成立青年球隊，注重培育3x3優秀選手，臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊正一步一步，為臺灣籃球寫下全新的篇章。

記者會現場在球隊回贈臺北市政府及永豐銀行冠名球衣的橋段中，主辦單位特別設計了一段別具巧思的驚喜安排。隨著今年新加入的企業夥伴DHL國際快遞正式加入支持行列，現場特別由DHL運務員親自將致贈球衣「快遞送達」至活動現場，象徵DHL快速、精準、完美送達的企業精神，也巧妙呼應球隊在國際賽場上追求效率、速度與執行力的競技態度。

這段充滿創意的安排一登場，立刻引起現場來賓一陣驚呼與掌聲，不僅讓大家感受到企業合作不只是Logo露出與形式上的贊助，更是將品牌精神真正融入球隊文化與活動內容之中，展現雙方合作最具價值的核心。

▲永豐銀行董事長曹為實。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

▲永豐銀行董事長曹為實。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

球隊也特別邀請自旺寶成軍第一年起一路支持至今的重要企業夥伴，包括舊振南、開元食品、錸德集團、健生活、泰山企業、金色三麥、橘焱胡同、正隆紙業、和益化學工業股份有限公司、DV、菜霸子、雲豹能源以及Volvo Cars凱銳南區汽車，共同出席此次冠名記者會，見證球隊從創隊、突破國際排名，到正式成為臺北市政府註冊球隊的重要里程碑。

除了長期支持球隊的企業夥伴齊聚現場外，本次冠名記者會也獲得政界與籃球界眾多重量級貴賓親臨支持。包括是臺北市議長戴錫欽及臺北市議員陳宥丞特別到場獻上祝福與勉勵，展現對臺北3x3職業籃球發展的高度關注與支持。

籃球界更是星光熠熠，多位重量級前輩與產業代表共同出席，包括中華民國籃球協會秘書長李雲翔、P. LEAGUE+執行長陳建州、TPBL秘書長王志群、璞園建築籃球隊發言人陳信安、3x3籃球協會副理事長錢薇娟等人，共同見證球隊的重要時刻。

▲臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

▲「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今日舉辦冠名記者會，宣布球隊正式完成臺北市政府球隊註冊，並持續由永豐銀行冠名贊助。（圖／旺寶整合行銷股份有限公司）

此外，今年成立的旺寶青年隊，由義守大學籃球隊球隊教練謝玉娟也親自帶領旺寶青年隊到場支持，展現產學合作與青年培育的延續力量；為球隊送上最深的祝福。

從政界支持、企業投入到籃球界前輩齊聚，現場不僅展現出臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊在臺灣籃球圈的重要影響力，也象徵3x3籃球正逐步成為臺灣籃球發展不可忽視的核心力量。

關鍵字： 3x3籃球鄭志龍籃球旺寶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

日職又驚傳意外！巨人球員強襲球直擊濺血　救護車直接開進場

日職又驚傳意外！巨人球員強襲球直擊濺血　救護車直接開進場

林子偉喊話李灝宇：不要再下來！笑悔當年竟忘留名綠色怪物

林子偉喊話李灝宇：不要再下來！笑悔當年竟忘留名綠色怪物

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3開季15戰12敗兄弟出手了！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　

最新新聞

1李勛傑雙響助猿逆轉！曾總驚大難不死

2李勛傑炸雙響「許願成功」穿女僕裝

33x3籃球新里程！台北永豐旺寶註冊

4兄弟史上第12次無安打！鄭浩均雪恥

5伯朗飆逆轉三分彈　領航猿BCL奪4連勝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366