李灝宇首安瞬間大叫！當年挖掘他的王金勇：態度決定一切

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／整理報導

李灝宇登上大聯盟後不久便敲出首安，這一刻讓一路關注他的球探王金勇情緒湧現。由於李灝宇是他親手簽下、首位升上大聯盟的球員，更讓他感觸特別深刻。他也直言，真正讓李灝宇走到這一步的關鍵，在於他的心態。

第三戰雙安兌現 精準掌握球路

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（球探王金勇敘述／記者楊舒帆整理）

他在第二場先發後打擊沒有表現出來，當時灝宇媽媽有跟我聊了一下。我跟她說：「沒事的，只要球隊願意給他多一點機會，讓他去適應大聯盟的節奏與環境，他的球棒會長出眼睛的。」

第三場先發，他就打出2支安打。

當他打出安打的時候，我其實很確定，他有認真去消化球隊提供的投手資料。因為當時對方投手的縱向滑球和卡特球都非常犀利，而他能夠去掌握那顆卡特球，是不容易的事情。

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

首安瞬間在家大叫 自律從小延續

那一刻我其實有在家大叫慶祝（笑）。

我只有在他上大聯盟前一天，以及第一場先發之後，有用文字簡單跟他聊了一下。他當時的回應是覺得自己其實可以做得更好，有點可惜沒有發揮出來。我跟他說第二個打席其實很好，他還是覺得可惜。我跟他說「很快就會出去的」，他也回我說他相信。

從這些對話可以看得出來，他一直是一個自我要求很高、非常自律的球員。這樣的 Make-up（心態），我從他國中時期就知道，但能夠一路維持到現在，其實是非常難得的。

不服輸性格關鍵 相信自己才能成功

他讓我印象最深刻的，其實不只是在場上的表現，而是他的想法。他一直認為，在小聯盟的競爭環境中，他並不會輸給任何人，甚至可以成為頂尖的一部分。

每當聽到他這樣說的時候，你會很清楚，如果這樣的球員都無法成功，那真的很難再找到更有機會的人。他的心態與態度，其實決定了他現在的樣子，也讓他值得擁有現在的一切。

我認為這也是很多旅外球員可以學習的地方：不只是能力，而是你如何看待自己，以及你是否真的相信自己可以站上那個舞台。

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）