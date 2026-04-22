李灝宇被交易不是放棄！王金勇親自視訊解釋：去老虎更快上大聯盟

▲李灝宇加盟美國職棒費城費城人隊。（圖／費城費城人隊提供）

記者楊舒帆／整理報導

李灝宇2023年從費城人被交易至底特律老虎，對外界而言或許是轉折，但在球探王金勇眼中，卻是加速登上大聯盟的重要契機。

原以二壘培養 守游擊後回熟悉位置

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（球探王金勇敘述／記者楊舒帆整理）

灝宇當時是以二壘手作為主要培養方向。一開始在小聯盟也有嘗試讓他守游擊，他的手套與傳球穩定度其實都不錯，但考量到守備範圍可能較難達到美職平均水準，因此為了讓他減輕壓力，同時讓他專注在更熟悉的位置，最後還是回到二壘發展。在小聯盟的比賽中，他的打擊能力一直都非常出色，各層級教練對他的印象都很好，也普遍認為他有機會成為未來費城人的先發二壘手。

▲ 旅美球員李灝宇。（圖／翻攝自MiLB官網）

史托特卡位＋戰力需求 交易成關鍵轉折

當時球隊其實有考慮讓他持續往更高層級發展，慢慢累積經驗並等待機會。但現實情況是，2023年史托特（Bryson Stott）的表現非常出色，不僅站穩位置，也拿到2024–2025兩年的合約，加上他本身也還很年輕，因此灝宇在體系內面臨相當激烈的競爭。

同時，當時也有多支球隊對灝宇表現出高度興趣，而費城人當下也有先發投手的需求，因此最終促成了與羅倫森（Michael Lorenzen）的交易。

▲費城人李灝宇。（圖／截自IG threshersbaseball）

王金勇親自視訊解釋原因：去別隊更快上大聯盟

我記得當時我們有與灝宇進行視訊，跟他說得很清楚，這並不是因為我們不喜歡他，而是繼續讓他在原體系等待，對他的發展不一定是最好的選擇。同時我們也告訴他，他的價值是被其他球隊看見並且需要的。

我們也很直接地跟他說：「你到其他球隊，會有更快上大聯盟的機會；如果繼續留在費城，反而可能延後這個時間點。」

▲底特律老虎李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

家人溝通後理解 發展逐步被驗證

在說明之後，他的心情也比較釋懷，並理解這是大聯盟很正常的運作方式。我們也特別強調，並不是每個球員都有被交易的價值，正是因為他的能力，才會讓別的球隊在談判中指定要他。

之後灝宇的媽媽也有打電話給我，我也向她說明整體球隊運作與未來評估，經過說明之後，她也比較能理解。

以目前來看，當時我們對他發展方向的判斷，其實都慢慢被驗證。

▲旅美底特律老虎隊台灣內野手李灝宇。（圖／路透）