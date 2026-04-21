快訊／伯朗飆致命逆轉三分彈　領航猿喜迎BCL小組賽4連勝

▲領航猿伯朗砍進逆轉致勝三分彈，幫助球隊在BCL小組賽拿下4連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）21日持續有台灣球隊出賽，PLG職籃桃園璞圓領航猿在主場天母體育館迎戰小組賽另一隻對手，隸屬蒙古職籃的成吉思野馬。雖然下半場開始野馬發揮兇猛三分火力逆轉超前，但最後決勝期領航猿伯朗飆進致勝三分彈，幫助領航猿82比78贏得小組賽4連勝。

野馬此次陣容一字排開，其中兩名洋將齊曼加、陶德，過去和台灣職籃都有淵源，齊曼加（鋼鐵人時期原名喬迪）分別效力過高雄鋼鐵人、台北台新戰神，陶德也曾和齊曼加於上季同時效力鋼鐵人，兩人如今又在野馬聚首，並回到台灣出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小組賽已經拿下3連勝提前晉級下一階段6強賽情況下，今日領航猿一哥「夜王」盧峻翔由於腳傷休兵未上場，不過首節領航猿靠著阿提諾、伯朗內線發威，加上譚傑龍也有一次精彩雙手爆扣，首節以26比25取得領先。

▲譚傑龍此戰有精彩爆扣演出。（圖／領航猿提供）

次節野馬靠著得分之鑰米勒搶分，不過領航猿伯朗與阿提諾仍威力十足，半場打完領航猿穩住46比43領先。

下半場開打後，領航猿一度將領先擴大來到13分，但野馬外線頻頻搶分，3節打完野馬逆轉以4分超前。

末節雙方持續拉鋸，阿提諾單打建功，讓領航猿追到僅1分落後，但野馬三分火力持續放送穩住領先優勢。終場前1分55秒，米勒兩罰俱中，讓野馬領先來到78比76。

不過領航猿先靠對手技術犯規罰球追分，終場前1分13秒伯朗又是右側三分線外開火，領航猿逆轉80比78超前。隨後阿提諾又成功捕進兩分奠定勝果，野馬最終反撲未果，領航猿驚險拿下小組賽4連勝。

領航猿全場以伯朗拿下23分、5籃板、6助攻、5阻攻最佳，阿提諾19分、5籃板、3助攻，本土球員則以李家慷、關達祐各拿7分最佳。

▲領航猿阿提諾此戰也貢獻19分。（圖／領航猿提供）