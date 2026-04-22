李灝宇國中就是焦點！王金勇揭「怪力養成」：球探一看就有畫面

▲李灝宇國中時期是二刀流。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／整理報導

台灣旅美好手李灝宇2026年登上大聯盟並敲出首安，寫下重要里程碑。回顧他的成長軌跡，早在青少棒時期就已被鎖定。2021年簽下他的球探王金勇，從國中一路觀察到旅美，見證他的蛻變。

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▲李灝宇國小入選U12中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

國中就被注意 重訓室鑰匙不離身

（球探王金勇敘述／記者楊舒帆整理）

我最早知道他，是他就讀新明國中的時候。當時我看他比賽的次數不多，但始終耳聞這號人物。

我在2017年底加入費城，2018年開始任職國際球探部門，與隊上同事聯繫頻繁。那時候我開始用比較「旁聽側敲」的方式關注灝宇。因為除了打擊天份的評價很好之外，我也聽新明國中總教練轉述一件讓我印象很深的事情-學校有重量訓練室，而灝宇會把重量室的鑰匙帶在身上，不是在球場訓練，就是在重量室和所有器材「培養感情」。

當時聽到這樣的自律與鬥志，再加上打擊方面的好評，讓我開始用「謹慎嚴謹的心態」去全力觀察他的發展。

▲高中木棒組平鎮高中李灝宇。（圖／學生棒聯提供）

U15嶄露頭角 從「潛力有限」到改變評價

2018年在巴拿馬舉辦的U15世界棒球錦標賽，我在開會時特別向國際部門主管與當地球探提到，請他們幫忙觀察「Hao-Yu Lee（李灝宇）」，因為我很喜歡他的鬥志。當時他的身材並不突出，同事們普遍認為天花板可能有限，但實際看完比賽之後，尤其是面對德國隊那場，他雙刀流又投又打，還擊出一支全壘打，讓大家開始覺得他是一位很有趣的球員，也因此給了合理且正面的評價。

進入高中之後，他的表現更加讓我眼睛一亮。他的身體條件與力量的匹配程度，常常讓人難以相信。再加上他的確實擊球率，在當時高一球員中是最頂尖的，即便面對高他一到兩屆的球員，也鮮少有人能有同等能力。

高中實力全面兌現 黑豹旗列入重點觀察名單

我印象非常深刻的是，他在比賽中幾乎不太揮空，只要出棒就是紮實擊球（不論結果是安打或長打）。這讓我很確定他的球棒控制能力是存在的。而90英里的速球，對一位高一生來說，對他幾乎沒有太大影響。

再加上他的本壘板紀律非常好，可以將球看得很久，對好壞球的判斷，以及對九宮格的理解能力，都優於同齡球員。這幾個優點加起來，很難不讓球探對他的未來產生畫面-而「讓球探有畫面」，其實是非常重要的一件事。

也因此，2018年的黑豹旗開始，灝宇已經進入我的Priority List（重點觀察名單）。

▲2019世青棒中華隊李灝宇。（圖／甘霖廣告提供）

國際賽驗證實力 高中三年始終是焦點

2019年台美青棒交流賽在台中舉辦，我特別邀請主管來台灣看他的比賽，同時觀察美國隊的高中球員。我印象很深的是，無論面對右投或左投，他幾乎都是「一出棒就有內容」。當時美國隊有阿貝爾（Mick Abel）、哈里森（Kyle Harrison）這些非常優秀的投手，但灝宇依然可以把球打到反方向形成長打，甚至有幾球是在失去平衡的情況下擊出強勁擊球，讓我們在旁邊看得非常驚艷。

接著2019年釜山世界青棒賽，費城共有五位球探到場（包含主管）。灝宇在整個比賽中的能力與穩定性，持續獲得我們高度評價。尤其是面對美國隊時，150公里以上的球速他依然能夠掌握，甚至差點擊出全壘打，如果不是阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的美技接殺再加上逆風，那球幾乎就是全壘打。

此外，他當時守在中線位置，無論手感或傳球準確度，都展現出相當穩定的表現。

在我觀察他整個高中三年的過程中，他始終讓人無法將目光從他身上移開。這種感覺到現在仍然非常深刻。他在高一就已經是球隊中心打者，之後更成為固定四棒。

很多比賽，他是用球棒去畫出我心中對未來的想像。而我的報告，也正是因為他不斷創造這些「畫面」，讓我有信心將他的評價拉高。最終，我們也很幸運地完成簽約。

▲2019世青棒中華隊李灝宇。（圖／中華棒協提供）