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嚴宏鈞相隔642天重返一軍！迎愛女誕生直呼「喜上加喜」

▲▼ 嚴宏鈞 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 嚴宏鈞 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿捕手嚴宏鈞相隔642天重返一軍，上周更喜迎愛女誕生，可說雙喜臨門。雖然他去年曾被帶進總冠軍賽名單，但本人自認「不太算」，這次重新回到例行賽一軍舞台，對他而言才是真正的回歸，「感覺還是不太一樣。」

嚴宏鈞在2024年7月因右膝十字韌帶斷裂與半月板受傷開刀，之後長時間復健。去年雖曾進入總冠軍賽名單，但他坦言，「我覺得季賽才是我回來的一個動力」。

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談到復健過程，他不諱言一路走來相當辛苦，「去年幾乎都在復健，復健當中又要參雜訓練，還要打復健賽，比賽的時候腳又會不舒服。」他表示，當時無論接受治療、打針或進行下肢強化訓練，一度顯得有些消極，「好像都沒有什麼好轉，還是會不舒服。」

經過長時間調整後，身體狀況終於回穩，「現在是好的。」他強調目前已經做好準備回到比賽場上，「現在就是隨時可以下去比賽，就等教練什麼時候會需要我。」

除了重返球場的好消息，嚴宏鈞近日迎來人生新身分，上周喜迎愛女誕生。談起女兒時，他眼神流露出滿滿父愛
「一開始其實沒有什麼感覺。」嚴宏鈞坦言，女兒剛出生時，並不像其他人那樣立刻湧現強烈情緒，「有些人會很感動、很激動，但我那時候一直沒什麼感覺。」直到親眼見到孩子的那一刻，心境才出現轉變，「等到她生出來、看到她之後，就有那個感覺了，會很想抱她。」

他也分享，現在每天都會到月子中心陪伴老婆，「像今天早上來球場前，我還先去把她推回房間，抱著她睡覺。」從原本沒有太多實感，到如今會主動哄睡、把孩子放在身邊陪伴，他笑說這些都是過去從沒想過的畫面，「這件事真的是以前沒有想過。」

在重返一軍的同時迎來新生命，對他而言無疑是「喜上加喜」。嚴宏鈞直呼，「應該是小朋友帶給好運，但我自己也要努力！」

▲▼ 嚴宏鈞 。（圖／記者王真魚攝）

▲嚴宏鈞透露上周愛女誕生           。（圖／嚴宏鈞提供）

關鍵字： 中職嚴宏鈞樂天桃猿復健父愛重返一軍

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