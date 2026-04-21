還看不到亞運比賽場地！13歲滑板天才林逸凡仍有自信拚獎牌

▲13歲滑板小將林逸凡。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026愛知名古屋亞運考察團今（21日）前往位於名古屋中部國際機場旁的「愛知縣國際會展中心」（Aichi Sky Expo）視察，年僅13歲的台灣滑板天才少女林逸凡也在日籍教練笹岡拳道的陪同下現身，儘管場館目前仍處於空曠狀態，林逸凡依然展現出大將之風，直言相較兩年前參加杭州亞運時，現在的自己「更有自信」。

愛知縣國際會展中心具備優越的交通優勢，距離名古屋中部機場步行僅約5分鐘。本屆亞運將此地規劃為滑板、霹靂舞、電競、擊劍及自由車BMX自由式等5項運動的共同賽場。林逸凡今日走進寬廣的展覽廳，雖然籌委會尚未架設具體的滑板設施，僅能看見兩處空曠的預定地，但她對室內場地感到十分新鮮。

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「以前在台灣有過室內小場地的經驗，但從未在這種正式比賽規模、這麼大的室內場館比過。」林逸凡受訪時表示，雖然目前看不到設施，但她並不覺得可惜，「到時候比了就知道，我覺得室內環境應該是不會有太多影響。」

林逸凡11歲時便代表台灣征戰杭州亞運，最終在女子公園式項目摘下第8名；近期她更在亞錦賽寫下第4名的佳績。回顧這兩年的轉變，林逸凡笑說：「覺得自己更有自信了，招式也變多了，現在有比較多可以去跟別人競爭的招數。」

日籍教練笹岡拳道也分享了對子弟兵的觀察。笹岡指出，林逸凡初學時是一位失誤極少且「感覺不怎麼會緊張」的選手。然而，隨著近期訓練難度的大幅提升，失誤難免變得明顯，「我希望她能針對高難度動作後的穩定度好好修正，以此狀態迎接亞運大賽。」

林逸凡與笹岡拳道合作已屆3年，雙方建立了深厚的師徒默契。溝通上，兩人主要以英文為主一邊搭配比手畫腳，但林逸凡透露現在也能聽懂一些重要的日文單詞，「學比較久了，大概知道教練想要表達的意思。」

▲滑板小將林逸凡與爸爸、媽媽、教練和部長李洋合影。（圖／記者蔡厚瑄攝）

林逸凡目前正在名古屋進行移地訓練，預計於5月1日結束行程返台，短暫停留後，她隨即要遠赴義大利羅馬參加滑板世錦賽暨洛杉磯奧運積分賽，針對即將到來的羅馬之行，林逸凡明確鎖定目標：「就是要完成預定的路線，並且把路線難度調高，用更難的玩法來完賽。」

雖然比賽路線要到現場踩點才能完全確定，但林逸凡受訪時卻透露，已在練習中先行強化招式。而笹岡拳道教練則表示，羅馬賽事結束後將暫無其他參賽計畫，會將注意力全數集中在最後半年的特訓，目標就是要在9月的名古屋亞運為台灣爭奪獎牌。