運動雲

>

劉子杰自培拚上一軍首度先發　曾豪駒期待複製二軍火燙表現

▲▼ 劉子杰 。（圖／記者王真魚攝）

▲劉子杰 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿17日拉上自培出身的內野手劉子杰，今生涯一軍首度出賽，且先發第7棒、鎮守三壘。總教練曾豪駒表示，劉子杰在二軍一直維持不錯狀態，藉此找機會讓他出賽，看他在一軍的狀況。

曾豪駒直言，排先發就是希望選手好好掌握機會，「機會來了、掌握了，就看你是不是可以繼續在這邊。」他也指出，相較代打或代守，只有一次機會壓力會比較大，「選手如果是先發方式出賽，節奏會比較好調整。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉子杰坦言，上周在高雄收到上一軍通知相當驚喜，沒有想到會這麼快，「原本預期是上半季快結束或下半季中後段才有機會上來。」

回顧這一路，他表示在2023年落選後曾想過放棄，「原本是想畢業後念研究所，沒有要進職棒。」隨後也把重心轉移在課業，「那時候比較專心準備升學，訓練就維持重量跟每天打擊。」最終在媽媽與學長吳國豪鼓勵下決定再拚一次，「研究所之後還可以念，但職棒機會就這一次，錯過就沒有了。」

劉子杰雖是自培出身，但一路努力證明自身價值，逐漸獲得球團肯定。球團觀察，他在二軍期間展現穩定的打擊能力與明顯成長幅度，揮棒內容紮實、訓練態度積極，是一名具潛力的角落內野手，主守三壘，也能兼顧一壘與外野，整體發展空間備受期待。

他今年在二軍出賽7場，打擊率3成50、上壘率4成09、長打率7成，繳出OPS破1的亮眼成績，累計7安中包含2支二壘打、1支三壘打與1轟，貢獻6打點、6得分。

談到本季調整，劉子杰表示心態有所轉變，「以前會比較執著一次失敗，現在是一場有四次打擊機會，會去分配，讓對戰結果對自己比較有利。」目前感覺「還算不錯」。

對於今天生涯首度一軍先發，曾豪駒給他的指示很簡單，「在二軍怎麼做，上來就怎麼做。」期待他複製二軍表現，「不用想太多，不用為了一軍去改變。」

關鍵字： 劉子杰樂天桃猿一軍首發職棒內野手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

夢回千禧年！　馬刺老將「踝襪配球鞋」上場讓主播球評全笑翻

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

李洋1千萬獎金得自己捐！　宏道基金會：依法需發放給個人

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

大谷翔平連續52場上壘　追平秋信守亞洲紀錄、逼近道奇隊史

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

李灝宇再先發扛第8棒　力拚大聯盟首安

「大君」邊佑錫也怕被罵　為維持高冷秒變臉

熱門新聞

快訊／來了！李灝宇大聯盟生涯首安、首打點出爐　老虎扳平紅襪

快訊／李灝宇107.6英哩直射綠色怪物！　首安、首打點、首長打都出爐

開季15戰12敗兄弟出手了！　網羅前統一王牌飛力獅補強先發　

大谷翔平1棒DH先發！拚52場連續上壘超越貝比魯斯、挑戰第6轟

李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　大聯盟官網記者：台灣棒球重要時刻

道奇終結者驚傳傷情！迪亞茲手肘將開刀　預計明星賽後回歸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

2快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

3開季15戰12敗兄弟出手了！

4大谷翔平「1棒DH」先發　挑戰第6轟

5李灝宇首安被兩隊友「摸頭殺」　

最新新聞

1沒看到亞運場地　13歲滑板天才仍有自信

2劉子杰自培上一軍首先發！曾總有期待

3電競賽場距機場只要5分鐘　教練曝戰略

4亞運羽球空間感像紅館　教練分析台將有利

5李宗賢上！張育成歸隊　後藤說明狀況

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【爸爸你在拍誰XD】女兒上台跳舞應援　他手機卻只顧拍啦啦隊

餅總談胡智爲「那兩打席可惜」　李丞齡從「大形」到更謹慎

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

【這屆球迷太壞了XD】多慧下班意外「主場變敵營」 當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

【替小弟出頭反被打】黑白切少東「斷手腳」遭丟包　內幕曝光！

【真的變烏龍派出所！】385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

【小葵是你！？】妹妹看到帥哥差點學會講話XD

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366