劉子杰自培拚上一軍首度先發　曾豪駒期待複製二軍火燙表現





▲劉子杰 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿17日拉上自培出身的內野手劉子杰，今生涯一軍首度出賽，且先發第7棒、鎮守三壘。總教練曾豪駒表示，劉子杰在二軍一直維持不錯狀態，藉此找機會讓他出賽，看他在一軍的狀況。

曾豪駒直言，排先發就是希望選手好好掌握機會，「機會來了、掌握了，就看你是不是可以繼續在這邊。」他也指出，相較代打或代守，只有一次機會壓力會比較大，「選手如果是先發方式出賽，節奏會比較好調整。」

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劉子杰坦言，上周在高雄收到上一軍通知相當驚喜，沒有想到會這麼快，「原本預期是上半季快結束或下半季中後段才有機會上來。」

回顧這一路，他表示在2023年落選後曾想過放棄，「原本是想畢業後念研究所，沒有要進職棒。」隨後也把重心轉移在課業，「那時候比較專心準備升學，訓練就維持重量跟每天打擊。」最終在媽媽與學長吳國豪鼓勵下決定再拚一次，「研究所之後還可以念，但職棒機會就這一次，錯過就沒有了。」

劉子杰雖是自培出身，但一路努力證明自身價值，逐漸獲得球團肯定。球團觀察，他在二軍期間展現穩定的打擊能力與明顯成長幅度，揮棒內容紮實、訓練態度積極，是一名具潛力的角落內野手，主守三壘，也能兼顧一壘與外野，整體發展空間備受期待。

他今年在二軍出賽7場，打擊率3成50、上壘率4成09、長打率7成，繳出OPS破1的亮眼成績，累計7安中包含2支二壘打、1支三壘打與1轟，貢獻6打點、6得分。

談到本季調整，劉子杰表示心態有所轉變，「以前會比較執著一次失敗，現在是一場有四次打擊機會，會去分配，讓對戰結果對自己比較有利。」目前感覺「還算不錯」。

對於今天生涯首度一軍先發，曾豪駒給他的指示很簡單，「在二軍怎麼做，上來就怎麼做。」期待他複製二軍表現，「不用想太多，不用為了一軍去改變。」