名古屋亞運電競距機場只要走5分鐘　教練四葉曝將中華隊將晚到暖手感



▲名古屋亞運電競教練四葉（張宇）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／名古屋報導

2026年愛知名古屋亞運籌備工作進入關鍵期，亞運考察團今日（21日）前往位於名古屋中部國際機場旁的「愛知縣國際會展中心」（Aichi Sky Expo）進行實地視察。此場館將承載包含電競、滑板、自由車X自由式、擊劍及霹靂舞等5項賽事，電競培訓隊總教練四葉（張宇）視察後指出，飯店與賽場極近距離的安排，將大幅簡化行政流程，對選手維持競技狀態極為有利。

愛知縣國際會展中心具備優越的地理位置，距離名古屋中部機場步行僅需約5分鐘。總教練四葉特別提到，電競項目的住宿飯店「東橫INN」就在場館旁邊，加上報到手續也在同處辦理，這樣「一條龍」的安排讓流程變得非常單純。

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「電競選手對環境的穩定性要求很高，飯店離場館近，代表選手無須舟車勞頓。」四葉強調，這樣的空間配置讓他對賽會初期的後勤銜接充滿期待。目前場館仍維持一般會展用途，預計7月起針對賽事需求動工改建，屆時鄰近飯店也將配置健身器材供選手使用。

考慮到日本與台灣僅有1小時時差且飲食環境相近，教練團研擬「盡量晚過來」的策略，張宇解釋：「我們希望選手的手感能保持在最熱的狀態，可能在台灣完成最後衝刺後，中間僅間隔一天就直接投入比賽。」

在訓練安排方面，由於電競對硬體設備（電腦、手機）與高速網路有高度依賴，愛知縣國際會展中心雖為比賽地，但訓練場地則需另覓他處。中華民國電子競技運動協會目前正與日本電競協會展開深度合作，由日方協助在名古屋市區尋找合適的獨立訓練基地，確保選手能有最高規格的練

視察過程中，張宇特別針對會展中心內的「會議室」空間提出專業詢問。他指出，手遊項目因空間需求較小，可能被安排在小型會議室進行，此時「隔音」便成為重中之重。

「電子競技是團體戰，溝通內容包含極高密度的戰術與敵方位置資訊，我們最擔心溝通時被對手聽見。」張宇坦言，場館方目前針對隔音細節尚未給出最終回覆，這將是後續教練團回台後需持續追蹤確認的關鍵硬體指標。

回顧上屆杭州亞運，中華電競代表隊奪下2銀、2銅的佳績，然而本屆亞運新增了一些在台灣尚未「職業化」的項目，若在賽場上強碰中國或日本等擁有完整職業聯賽體系、甚至有企業職業化團隊支持的國家，中華隊好手們在戰術儲備與心理抗壓上將面臨硬仗。